V nedeljo, 5. novembra 2023, je društvo IniciativAngola vabilo na 28. misijonsko tombolo. Glasbeno so jo oblikovali otroški zbor Trtinos iz Žitare vasi (vodstvo: Jasmina in Helena Wuttej) ter otroški zbor SPD Danica iz Šentprimoža (vodstvo: Sara Ouschan in Doris Wakounig). Na bobnih je tombolo spremljal Paulos Worku s pomočjo mladih. Okoli 1.300 manjših in 50 glavnih nagrad je čakalo obiskovalke in obiskovalce, ki so napolnili cerkev v Šentprimožu. Med nagradami so bili razni dobropisi, kmečke dobrote, športno kolo, televizor, umetnine, rastline, torte in drugi dobitki. Glavno nagrado, sezonsko karto za smučanje, je zadela Katja Urak. V sklopu tombole je Posojilnica Bank društvu izročila podporo za delovanje v višini € 3.000. Zahvaljujemo se organizacijskemu timu ter vsem sponzorjem. Izkupiček misijonske tombole, nad 18.500 €, bomo namenili podpori otroškim vrtcem v Cabindi in Bengueli v Angoli. V teh otroških vrtcih Don Boskove sestre nudijo pedagoški program in dnevno malico najrevnejšim otrokom.

Teresa Wakounig

Slike: Miro Wakounig