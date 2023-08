Victoria Meklin, mlada profesorica iz Doba, je nova podpredsednica KPD Drava iz Žvabeka. Predsednik Jokej Logar je Victorii čestital k odločitvi. »Posebno me veseli, da imamo kot podpredsednico mlado žensko,« je dejal Logar. Victoria je tudi članica Pevsko-instrumentalne skupine in odlično sodeluje in vodi kreativne projekte z otroki in mladino. Velike izkušnje ima tudi na odrskem področju, saj je sodelovala v lutkovni in igralski skupini društva. Predvsem pa rada moderira na prireditvah in vernisažah.