CCB-produkcija »Nekdo. Poklon Johannu Kresniku«

Pliberk Že lani je bila v pliberškem kulturnem domu načrtovana predstava koreografskega centra Pliberk (CCB) »Nekdo. Poklon Johannu Kresniku«. Predstavo so morali zaradi znanih razlogov prestaviti na letos. Produkcija usmerja pozornost na zgodovino Koroške od leta 1920 do danes, kjer o političnih dogodkih razpravljajo za gostilniškimi mizami. V središču je travma: umor Kresnikovega očeta v drugi svetovni vojni. Trenutno se igralci in plesalci pripravljajo na premiero, ki bo 16. julija.

Veselje, da je delo na odru spet možno

Režiser Hannes Hametner, ki je že večkrat sodeloval s Kresnikom, je povedal, da so vaje intenzivne: »Danes je torek, imam pa občutek, kot da bi bil že petek. Zaradi gibalnega zbora, ki ga sestavljajo domačini, ki so med tednom v službi, vadimo tudi ob vikendih in zvečer. Prevladuje pa veselje, saj ker smo morali to stvar prestaviti za eno leto, je želja, da bo to nastalo, še večja.« Pri vajah je prisoten tudi avtor predstave Christoph Klimke (opomba: v četrtek, 8. julija, ob 19.00 bere v muzeju Wernerja Berga). Klim­­ke pravi, da predstava ni biografija Kresnika: »Johann Kresnik simbolizira tipičen lik tistega časa, ljudje, ki so ga poznali, bodo to ali ono prepoznali, a tudi drugi bodo lahko predstavi sledili, jo razumeli in uživali. Seveda pa je pomemben del predstave Kresnikovo življenje in doraščanje v Šmarjeti.« Sodelujeta še Stefan Thaler (glasba), Christina Comtesse (koreografinja) ter Kresnikov spremljevalec in prijatelj, svetovni zvezdnik Gottfried Helnwein, ki se po razstavi KIND leta 2017 vrača v Pliberk in bo za predstavo oblikoval scenografijo.

Premiera: petek, 16.07.2021 ob 20.30 (Kulturni Dom Pliberk/Bleiburg)

Dodatne predstave:

NE 18.07.2021 | 11:00 + Artist talk

PO 19.07.2021 | 20:30

TO 20.07.2021 | 20:30

SR 21.07.2021 | 20:30

PE 23.07.2021 | 20:30

NE 25.07.2021 | 11:00

