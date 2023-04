1700 otrok je od ponedeljka, 24. aprila, do srede, 26. aprila, prepevalo na letošnjem deželnem zborovskem tekmovanju (Landesjugendsingen) v domu glasbe v Celovcu.

Mladinski in otroški zbor Danica sta bila izvrstna. Na sliki zborovodje Barbara Mistelbauer-Stern, Sara Ouschan in Miriam Sadnikar.

Ciljna skupina so otroški in mladinski zbori, pri katerih sodelujejo pevke in pevci med 6. in 24. letom starosti. Deželno srečanje mladinskih zborov organizirajo vsako tretje leto, tokrat je sodelovalo kar 52 zborov, obstaja pa že 75 let.

Zbor LŠ Ledince

Sodelovalo je tudi šest zborov dvojezičnih ljudskih šol: Mohorjeva ljudska šola (vodi Tatjana Tolmaier), LŠ Št. Lenart pri sedmih studencih (vodi Christina Zwitter), zbor LŠ Škocjan (vodi Miriam Feldner), zbor LŠ 24 (vodita Veronika Stern in Christian Wrulich), šolski zbor LŠ Ledince (vodita Anna Maria Lesjak-Ressmann in Miro Müller) ter zbor LŠ Straja vas, ki ga vodi Nikodemus Zwitter. Šolski zbori so prepričali žirijo, saj je tudi zbor Mohorjeve ljudske šole in zbor LŠ Straja vas ocenila z odliko.

Slike: Büro LR.in Schaar/mediacreativ – Pfeiffer

Tudi LŠ 24 je bila odlikovana za nastop. Vodita ga Veronika Stern in Christian Wrulich

Tudi Zmaj-naraščaj in mladinski zbor JAMzi, oba pod vodstvom Edija Oražeta, sta sodelovala na pevskem srečanju, oba je žirija ocenila z odliko. Tudi otroški in mladinski zbor Danica pod vodstvom Sare Ouschan oz. Barbare Mistelbauer Stern in Miriam Sadnikar sta sodelovala. Zbore ocenjuje žirija, člani žirije pa prihajajo z vseh avstrijskih zveznih dežel. Ta žirija je mladinski in otroški zbor Danica ocenila kot »izvrstna«. Mladinski zbor Danica tokrat ne bo sodeloval na zveznem tekmovanju, na tem področju pa imajo že nekaj izkušenj, saj je zbor v preteklosti v ženski zasedbi že dvakrat sodeloval na zveznem tekmovanju, tokrat pa so se prvič predstavili v mešani zasedbi.

Danes smo izvedeli, da je žirija zbor JAMzi predlagala za državno zborovsko tekmovanje, ki bo od 26. 6.-28. 6. v Celovcu, kot pravi zborovodja Edi Oraže je to »prava senzacija«.