V Škocjanu očitno velja ta rek, saj je Vigredni koncert Slovenskega prosvetnega društva Vinko Poljanec v soboto, 22. aprila, privabil zelo veliko poslušalk in poslušalcev. Škocjan se ponaša z veliko kulturno dvorano K3, ki so jo obiskovalci napolnili do zadnjega sedeža.

Nastopile so tri zasedbe: Moški pevski zbor Vinko Poljanec pod taktirko zborovodje Franca Starza, Mešani pevski zbor Danica in Kvartet Nomos, ki ga sestavljajo dve pevki in dva pevca. Poznajo se že vrsto let, v zdajšnji zasedbi pa Nomos prepeva pet let.

Kvartet Nomos

Nastopajoči so za tradicionalni Vigredni koncert naštudirali predvsem pesmi v slovenščini, pri čemer se niso bali izzivov, kot je petje v tujih dialektih, npr. v rezijanščini – in v nemščini. Za publiko pa so pripravili tudi glasbena presenečenja, kot so solo petje, dalmatinske melodije oz. petje v hrvaščini.

MePZ Danica iz Šentprimoža

Prireditev je moderiral predsed-nik društva Miha Lipnik, ki je ob koncu koncerta z nasmehom povedal: »Zelo smo zadovoljni z obiskom. Pričakovali smo precej ljudi, nismo pa mislili, da bo dvorana tako nabito polna.« Ker je večer šaljivo povezoval, je še dodal: »Resnosti je v življenju že dovolj, zato naj se ljudje na koncertu malo sprostijo in nasmejijo. Ker vem, da nas spomladi čaka koncert, šale zbiram skozi vse leto. Dajem jih v skrinjo, jih hranim na telefonu, pa tudi kaj fotografiram, da na koncu nastane moderacija.«

Uživali so na koncertu.

Kako pa predsednik društva vidi prihodnost pevske tradicije? »Društvo obstaja od leta 1906. Že takrat je nastal pevski zbor. Po vojni, v sedemdesetih letih, so na pobudo Tončija Rutarja zopet ustanovili moški pevski zbor. Z obsegom zbora smo zadovoljni. Med nami je kar nekaj mladih pevcev in upamo, da bo šlo tako tudi naprej.«

Dobro razpoloženi številni gostje v dvorani škocjanskega K3.

Koncertu je sledilo prijetno druženje.