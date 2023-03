David in Jan Wakounig ter Vlasta Šmon

V tednu od 6. marca do 11. marca 2023 je potekalo v Osojah deželno glasbeno tekmovanje Prima la musica. Mlade glasbenice in glasbeniki SGŠ dežele Koroške so prejeli tri prve in eno drugo nagrado.

Tekmovali so David Wakounig (saksofon 1. mesto) in Jan Wakounig (saksofon 2. mesto), učitelj Michael Vavti, spremljala ju je Vlasta Šmon na klavirju. Kot kitarski duo sta prepričala Emil Benischke in Darjan Smrečnik (1. mesto), učitelj Janez Gregorič.

Nela Haeberle in Christian Filipič

Deželna prvakinja v najvišji kategoriji je postala Nela Haeberle (prečna flavta, učitelj Christian Filipič), ki bo SGŠ zastopala tudi na Zveznem tekmovanju v Gradcu. Na klavirju jo je spremljal Ferdinand Bambico.

Čestitamo tekmovalki in tekmovalcem za izredne uspehe. Brez strokovnega spremstva pa seveda ne gre, zato je delo glasbenih pedagogov, ki pripravljajo učence na tekmovanja, izrednega pomena za razvoj in kakovost pouka na Slovenski glasbeni šoli dežele Koroške. Podelitev priznanj je bila v nedeljo, 19. marca, v Koncertni hiši v Celovcu.

Darjan Smrečnik, Emil Benischke in Janez Gregorič

Ravnatelj Roman Verdel je zelo zadovoljen z rezultati, ki potrjujejo kakovostno pedagoško delo v ustanovi, ki je za razvoj kulture in slovenskega jezika na Koroškem izrednega pomena. Zahvala velja tekmovalcem, učiteljem, staršem in tudi korepetitorjema, ki so mnogo prispevali k temu uspehu.