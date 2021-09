Ker je lansko leto pandemija onemogočila vsakoletni seminar na jadranski obali, so se ga loški tamburaši letos sredi avgusta prav posebno veselili. Desetdnevno bivanje so izkoristili za intenzivne dopoldanske in večerne vaje ter za oddih. Pod taktirko maestra Vlada Pergjuna so se naučili nove in obudili stare skladbe, ki jih bodo s ponosom vpletli v njihov obširni glasbeni repertoar. Prav posebno tudi v spomin njihovem prvem mentorju Hanziju Gabrielu, ki se je žal pred kratkim moral posloviti od zemeljskega življenja.