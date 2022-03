Od leta 1993 vzdržuje SPD Danica tesne vezi z ukrajinskim komornim zborom Cantus. Pa tudi sorodstvene vezi povezujejo zborovodjo MePZ Danica Stanka Polzerja z Ukrajino, od koder prihaja njegova žena Olha. Nič čudnega torej, da so se prav v SPD Danica močno zavzeli za organizacijo dveh solidarnostnih koncertov za Ukrajino.

Prvi bo danes, 11. marca, ob 20.00 v Neue Burg Völkermarkt/Velikovec.

Kvintet bratov Smrtnik

Leta 1993 je SPD Danica z mešanim pevskim zborom Danica prvič gostoval v Ukrajini. Tja so jih povabili kapelški longomajevci (kooperativa Longo Mai), ki imajo »podružnico« tudi v Ukrajini. MePZ Danica je s svojimi koncerti nastopil v več mestih in krajih ukrajinskega Zakarpatja, gostil pa jih je tudi komorni zbor Cantus iz Užgoroda. Tako so se rodile vezi in stiki, ki so pripeljali do najmanj petih koncertov Cantusa v Šentprimožu in drugod po Koroškem.

Mešani pevski zbor Danica

Pobudo za oba solidarnostna koncerta v Velikovcu in Šentprimožu je dal Michael Mistelbauer, ki je skupaj s sinom Rafaelom, hčerko Saro in Stankom Polzerjem prevzel tudi organizacijo. Na odprta ušesa župana Markusa Lakounigga so naleteli v Velikovcu, kjer so takoj podprli njihove načrte in jim brezplačno dali na razpolago dvorano v Neue Burg. V Šentprimožu je pri izpeljavi koncerta SPD Danica na pomoč priskočila fara, tako da bo koncert lahko potekal v farni cerkvi. Oba koncerta bosta v živo oddajana tudi po spletu, za prenos v živo bo na svojem YouTube kanalu prijazno poskrbel Michael Stern. Koncert na portalu YouTube najdete pod geslom »Foto Video Fotobox Michael Stern«. Prisrčno vabljeni, da s svojim obiskom katerega od obeh koncertov podprete ljudi v Ukrajini.

Kvartet Oisternix

Olha Polzer

Olha Polzer, žena zborovodje Stanka Polzerja, je tudi sama vrsto let pela v profesionalnem komornem zboru Cantus, pozneje pa v MePZ Danica. Ker je njen oče Ukrajinec, mama pa Rusinja, jo dogodki zadnjih dni še bolj bolijo. Olha prihaja z zahoda Ukrajine, iz Užgoroda, mesta v Zakarpatski oblasti oziroma okraju, v katerem je zaenkrat še relativno mirno. Žena in otroci njenega brata Andreja so se pred vojno zatekli v Prago, kjer imajo prijatelje.