REgi Bistrica je 4. nagrado »Kralj Matjaž« podelila zdravnici dr. Heleni Domej

Danes, 11. marca, je bila v šmihelski Vinoteki David podelitev 4. nagrade »Kralj Matjaž«. REgi Bistrica od leta 2017 nagrado podeljuje osebnostim iz regije pod Peco za izredne zasluge na raznih področjih. Letošnjo nagrado so predstavniki Regionalne liste Bistrica »za posebne zasluge na področju medicine, še posebej za požrtvovalno zdravstveno oskrbo podeželjskega področja ter za zasluge na cerkvenem področju« podelili priljubljeni domači zdravnici in predsednici farnega sveta v Šmihelu, dr. Heleni Domej. Dr. Domej je prva ženska, ki je prejela to nagrado, njeni predhodniki pa so bili Charly Moser, Franz Kušej in Albert Krajger. Prireditve so se udeležili številni gostje, med njimi umetnik Hermann Bričko, župnik Slavko Thaler ter občinska odbornika Doris-Grit Schwarz in Silvo Jernej. Nagrado je podelil podžupan Vladimir Smrtnik.