Katarina Hartmann, ustanoviteljica glasbene skupine, je s ponosom povedala: »Kot glasbena skupina smo se združili lansko leto, ko se je začela pandemija. In ko so bile vse produkcije odpovedane, sem se odločila, da bom naredila album in tako je nastalo vse to.«

Kakšna je zvrst vaše glasbene skupine v novem albumu?

Pop, ima pa tudi elemente jazza in groova, zraven je še funkie, potem tudi soul. Pravzaprav se za vsakega kaj najde, imamo balade in happy sounds, tako da je mešanica. V pesmih sem uporabila tudi svojo materinščino, tako da je včasih katera kitica zapeta v slovenščini – večinoma je sicer nemščina, ampak v petih od vsega skupaj deset skladb je tudi slovenščina.

Kakšen je bil proces ustvarjanja za ta album?

Ko je bil prvi lockdown v Avstriji, sem začela pisati besedila, tako da je večina besedil nastala takrat. Potem sem se odločila, da želim narediti album na Koroškem in sem klicala Manfreda Plessla. Na Dunaju poznam veliko glasbenikov, na Koroškem pa že dolgo nisem bila in sem malo izgubila stike. Tako mi je Plessl pomagal sestaviti skupino. Z vsemi kandidati sem se najprej pogovorila po telefonu, jim predstavila zamišljeni okvir dela in jih vprašala, če želijo pri tem sodelovati. Vsi so rekli »ja, super« in že dva tedna pozneje smo šli v studio v Celovcu ter posneli prve skladbe. Vse smo izvedli zelo hitro in uspešno. Jaz sem napisala besedila in ustvarila skladbe, tako da je bila glasba že gotova. Sodelujoči glasbeniki so potem z mano skladbe malo priredili smislu smeri, v katero smo hoteli ipd. To je bilo izredno skupinsko delo, pri čemer nas je sodelovalo sedem: jaz kot pevka in skladateljica, violinist in producent Manfred Plessl, čelistka Jana Thomaschütz, kitarist Kurt Seppele, pianist Fabian Mang, baskitarist Stefan Delorenzo in bobnar Rudi Pravda.

Zakaj ste izbrali ime Jasa?

Nekaj časa smo razmišljali o tem, kako bi se lahko imenovali, pa ni bilo nič takega, da bi rekla »ja, to je ime za nas«. Pozneje sem o tem »brainstormala« z neko prijateljico, ki je predlagala: »Kaj pa ‘jasa’?« Odgovorila sem ji, da to pa res lepo zveni, nisem pa v tistem trenutku vedela, kaj to pomeni, zato mi je prevedla: »Lichtung.« In tako sem se odločila: »Super, to bo pravo.«

Album Jasa bodo odigrali v petek, 3. septembra 2021, ob 21.00 v okviru festivala »Klagenfurt Festival«.