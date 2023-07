Letošnje, že 15. Petje pod lipo v nedeljo, 9. julija 2023 pri Podnarju v Podnu je bilo veličastna manifestacija slovenske pesmi in pesmi iz drugih kulturnih sredin, potrdilo trdoživosti domače kulture ter znak povezovanja ljudi.

Plajberški Otroški zbor vodi Andreja Laussegger.

V svojem pozdravnem nagovoru je Roman Verdel, predsednik SPD »Borovlje«, poudaril pomen tega pevskega srečanja za samozavestno ohranjanje in samoumevno krepitev slovenske kulture in pesmi. Slovenski prosvetni društvi »Borovlje« in »Vrtača« iz Slovenjega Plajberka Petje pod lipo prirejata v spomin vse prekmalu preminulemu domačinu in kulturniku Mirku Lausseggerju, ki je kot organist, kot profesor na Slovenski gimnaziji in kot zborovodja številnih zborov zapustil bogate in nezamenljive sledove svojega delovanja. To plemenito poslanstvo danes nadaljuje sin Kristijan Laussegger.

Moški zbor iz Slovenjega Plajberka

Ob najlepšem vremenu in krasnem pogledu na ostenje Vrtače in položne košenice se je pod košato in starodavno Podnarjevo lipo zbrala domala nepregledna množica poslušalk in poslušalcev, med njimi veliko Oplotničanov s Pohorja v Sloveniji, da bi prisluhnili ubranemu petju zborov iz Bilčovsa, Borovelj in Slovenjega Plajberka.

Praznik petja pod lipo je začel korajžni plajberški Otroški zbor, ki ga vešče vodi Andreja Laussegger, pridružili pa so se mu Moški zbor, Vokalna skupina in Vrtačaklång kot četrti plajberški zbor. Vse vodi in jih instrumentalno spremlja Kristijan Laussegger.

Moški zbor SPD Bilka iz Bilčovsa

Med stalnice sodelujočih pri Petju pod lipo od vsega začetka štejeta Komorni zbor SPD »Borovlje«, vodi Roman Verdel, in Moški zbor SPD »Bilka« iz Bilčovsa pod taktirko Kristijana Lausseggerja. Tudi tokrat sta potrdila, da sta stebra kakovostnega zborovskega petja. Gost nedeljskega Petja pod lipo je bil pevec in harmonikaš Silvo Pliberšek iz Oplotnice. S svojimi čustvenimi pesmimi je do kraja navdušil občinstvo, ki mu je z veseljem pritegnilo pri petju. Njegov nastop je bil primeren zaključek letošnjega Petja pod lipo, ki se je z vaškim petjem nadaljevalo dolgo v večerne ure.

Vrtačaklång

Med gosti, ki so prišli k Podnarjevi lipi, so med drugim bili predsednik NSKS Zdravko Inzko in pevka Bernarda Fink-Inzko, boroveljski podžupan Christian Gamsler, občinska odbornica Marinka Mader-Tschertou in drugi predstavniki občine. Posebna zahvala za nemoten potek petja pa velja vsem, ki so kljub vročini skrbeli za dobrobit občinstva, tehnični ekipi za brezhibno ozvočenje, družini Waldhauser-Podnar za gostoljubje in arhitektki Ireni Cirar za čezmejne stike. Močna navzočnost tiska pa je potrdila, da je Petje pod lipo priznan in nezamenljiv kulturni dejavnik regije. Med posameznimi točkami sporeda sta šarmantno povezovali Tatjana Kupper-Pavčič in Andreja Debevec.