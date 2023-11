Zasedbe iz treh koroških dolin so nastopile na jesenskem koncertu SPD Edinost Škofiče v sredo, 25. oktobra, v Škofičah. Kvartet OisterniX je z Zile, kvartet Demonda iz Roža, kvintet Donet pa iz Podjune. Prireditev v ljudski šoli je povezovala Danica Thaler-Urschitz. Različne izraze iz Roža, Podjune in z Zile za sestavine četrtnjaka je predstavila Simona Rovšek. Četrtnjak je stara kmečka jed, kjer sta glavni sestavini krompir in ohrovt oz. zelje. Med obiskovalci sta bila župan Škofič Thomas Wuksch in ravnateljica šole Gertrude Seher, moderatorka Thaler-Urschitz pa je lahko pozdravila tudi bivšega župana Valentina Happeja.

Magda Errenst, Gertrude Seher, Marko Kumer, predsednik SPD Edinost Škofiče Mitja Rovšek in župan Thomas Wuksch