Na letošnjem pevskem natečaju ORF so bili izredno uspešni zbori in pevske skupine koroških Slovenk in Slovencev. Vsega skupaj 13 skupin se je prebilo v finale, od tega je kar pet koroškoslovenskih: Dečle Danice in Štirje iz ene hiše iz Šentprimoža, vokalna skupina Tambula iz Celovca in okolice, skupina Novum iz Pliberka in Mešani pevski zbor Podjuna iz Pliberka. Naslov »Zbor leta 2023« bodo v petek, 3. novembra po nastopu v celovškem Domu glasbe podelili v štirih kategorijah: mešani zbor, ženski zbor ali moški zbor, mladinski zbor in mala skupina. Na ta dan bomo zborom lahko prisluhnili v živo ob 19.30 na radiu Kärnten in na spletni strani kaernten.ORF.at/chorwettbewerb.

