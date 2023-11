Finale pevskega natečaja ORF: Dečle Danice in MePZ Podjuna sta zbora leta 2023

Finale tekmovanja zbor leta 2023, ki je bil 3. novembra v celovškem Domu glasbe, nam bo še dolgo ostal v najlepšem spominu. 13 koroških pevskih zasedb, od mešanega do mladinskega zbora, je stopilo na oder, publika je doživela približno triurno manifestacijo petja na visokem nivoju. Le sedem minut časa so imeli pevke in pevci, da odpojejo svoj program in prepričajo žirijo. Nastop, petje in koreografijo so ocenjevali Stanko Polzer, Nataliya Lukina, Petra Schnabl Kuglitsch, Günter Wallner in Miriam Ahrer.

Poudarili so, da so bili vsi nastopajoči izvrstni, na koncu pa so lahko razdelili le pet glavnih nagrad. Naziv »zbor leta« v kategorijah mešani zbor in ženski zbor so osvojili pevci in pevke Mešanega pevskega zbora Podjuna iz Pliberka in ženskega zbora Dečle Danice iz Šentprimoža in okolice. Zelo ponosne, pa tudi malo ganjene so bile voditeljice obeh skupin. Podjuna poje pod taktirko Anje Kapun, Dečle pa vodita zborovodkinji Barbara Mistelbauer-Stern in Miriam Sadnikar. V kategorijah mala skupina do osem članov je žirijo prepričala šestčlanska ženska zasedba VoiSix iz Celovca. Kar dve nagradi, nagrado publike ter nagrado v kategoriji mladinski zbor pa je šel v Seeboden, osvojili so ju pevke in pevci zbora tamkajšnje glasbene srednje šole. Opazno je bilo, da so tudi mnogi zbori, ki jih nimamo za koroškoslovenske, v predizborih in na finalu zapeli slovenske pesmi. Včeraj je na primer mešani pevski zbor iz Grabštanja zelo čustveno zapel »himno« koroških Slovencev »Rož, Podjuna, Zila«. Vsem nastopajočim in organizatorjem tega tekmovanja lahko samo čestitamo, že zdaj pa se že veselimo na na naslednji tovrstni natečaj, ki bo leta 2025.