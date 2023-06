Jubilejni Festival Suha 2023 bo potekal v petek (16. junija, ob 20.00) v Dravogradu in v soboto (17. junija, ob 20.00) na suškem gradu, in sicer v znamenju 30. obletnice svoje kakovostne in odlične evropske pevske kulture. Začetno srečanje oktetov iz alpsko­jadranskega prostora je preraslo v mednarodno in znamenito kulturno manifestacijo.

Skoraj sto vrhunskih vokalnih zasedb iz vse Evrope – od Irske do Ukrajine in Rusije, od Švedske tja do Turčije – je v preteklih treh desetletjih predstavilo sebe, svoje pesmi in jezike in tako publiki približalo okus Evrope. Za to kulturno poslanstvo je bil Festival Suha s strani avstrijske državne vlade nominiran za Evropsko državno nagrado 2023. Že od leta 2000 se festival izvaja čezmejno v sodelovanju z občino Dravograd in Dravograjskim sekstetom.

Ustanovitelj in glavni organizator festivala je priznani Oktet Suha, ki se je zapisal kulturnemu poslanstvu: ohranjati in razvijati slovensko pesem na južnem Koroškem, za kar je že leta 1997 prejel Evropsko nagrado za ljudsko glasbeno umetnost. Soprireditelji so Dravograjski oktet, občini Suha in Dravograd, domače društvo Katoliško prosvetno društvo Drava ter Krščanska kulturna zveza v Celovcu. »Zelo hvaležni smo družini Herbert in Eva Liaunig, da nam za Festival Suha vsako leto dajo na voljo svoj družinski sedež na suškem gradu,« poudarja organizator Jokej Logar.

Ob letošnjem jubileju obiskovalke in obiskovalce čaka glasbena poslastica. Vokalna skupina Breznik iz Pameč pri Slovenj Gradcu črpa iz izjemno bogate zakladnice skoraj tisoč ljudskih pesmi. Predokus poletja in morja prinaša moška skupina Klapa Stine iz Zagreba, ki se lahko ponaša s številnimi odlikovanji v svoji domovini. Avstrijski gostje pa so tokrat pop vokalna skupina Zwo3wir iz Nižje Avstrije, ki pevsko pripovedujejo čutne in strastne zgodbe, ki jih piše življenje. Pred koncertom na Suhi bodo na grajskem dvorišču na ogled fotografije in film iz treh desetletij festivala, na vrtu pa bo velik sprejem za gostujoče skupine in za častne goste. Gostitelji bodo družina Liaunig, župan Skubel in Oktet Suha.

Po koncertu na gradu se bo jubilejni festival družabno zaključil v priljubljeni suški gostilni Hartl.