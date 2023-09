Tamburaška skupina Loče je bila tudi letos na seminarju v Crikvenici na Hrvaškem. Lani so loški tamburaši pod vodstvom Erike Wrolich praznovali 45. obletnico obstoja. Skupina sedemnajstih tamburašic in tamburašev je od 17. do 27. avgusta uživala ob morju, vsak dan pa so več ur vadili že poznane skladbe in se učili tudi novih. Vaje je spremljal glasbenik in strokovnjak za tamburice Vlado Pergjun. Član skupine Daniel Gallob (20): »Doraščal sem s tamburicami, ker so v skupini sodelovali moji sorodniki. Zvok inštrumenta mi je bil všeč in skupaj z drugimi mladimi smo se pridružili skupini, vedno pa iščemo nove mlade članice in člane. V Crikvenici smo poleg vaj uživali na plaži in se družili v mestu. Skratka, imeli smo tudi lep dopust.«

C rikvenica 2023

R užo crvena

I ztrzaj do kraja!

K ava, podaljšana

V ivace in adagio

E l Condor Pasa

N ema pavze!

I nstrument-doma pozabila

C oda- v katerem taktu?

A qua- travarica, pelinkova

Erika Wrolich