Od leta 2011 Občina Bilčovs organizira Praznik krompirja. Sajenje podzemnega gomolja, ki izvira iz Amerike, je v naših krajih v okviru boja proti lakoti spodbujala cesarica Marija Terezija. Najboljša sorta za praženi krompir je letos actrice.

Na Prazniku krompirja v Bilčovsu sodeluje večina v občini dejavnih društev, od lovcev preko gasilcev, pevcev in športnikov do domačih kmetij in Slovenskega prosvetnega društva Bilka. Začetki Praznika krompirja segajo v leto 2011, ko so na pobudo domačega gostinca Hanzija Ogrisa in slovenskega Društva za priznanje praženega krompirja kot samostojne jedi v Bilčovsu prvič organizirali postajo Svetovnega festivala praženega krompirja. Organizatorji festivala, predstavniki omenjenega društva iz Slovenije, so bili v nedeljo, 3. septembra s svojo stojnico prisotni na bilčovškem prazniku. Dan pred tem jih je občinska delegacija iz Bilčovsa obiskala na Bledu, kjer je v soboto, 2. septembra potekal 23. Svetovni festival praženega krompirja.

Festival spremenili v vsakoletni praznik

Alea, Milena in Neži Einspieler, rojena Schöffmann

Po besedah župana Bilčovsa Manfreda Maierhoferja, ki je vodil delegacijo, so v občini »festival spremenili v praznik, krompir je že enajstič v ospredju, praznik pa čudovito funkcionira«. In kje imajo letos v občini največ krompirja? »Mislim, da ga imajo sosedje v Šentilju in spodaj na Trebinji več kot mi, ampak nič ne de, saj smo pobrateni, tako da vse paše.« Na stojnici Športnega društva Bilčovs (ASKÖ) smo na blagajni srečali Vincenca Ogrisa in Petro Jäger. Kaj imajo športniki s kompirjem? Kot pravi Vincenc: »Živimo na deželi, kjer je krompir osnovno živilo.« In kaj se na njihovi stojnici najbolje prodaja? Po besedah Petre Jäger je to »Gröstl, pražen krompir s prekajeno slanino, pa tudi čevapčiči s krompirjevo solato«.

Uspešnica: krompirjev močnik

Župan Maierhofer

Na stojnici SPD Bilka je bil pravi hit krompirjev močnik, ki ga je skuhala upokojenka, društvenica Bilke Neži Einspieler, doma iz Bilčovsa. »Priprave močnika sem mlada naučila od moje mame, pa tudi od tašče, ko sem se omožila. Cela družina ima rada krompirjev močnik. Nekoč je bila to vsakdanja jed, v mojem otroštvu smo jo imeli v skledi na mizi enkrat vsaka dva tedna, danes je že posebnost, ker se je ne kuha več toliko kot nekoč.« Kot pravi Neži Einspieler, ima vsaka gospodinja svoj recept za krompirjev močnik, sama ga pripravlja iz »krompirja, timijana, majarona, malo česna, čebule in še marsičesa drugega«, Neži k svojemu močniku rada priloži tudi kakšno kuhano govejo klobaso. Izučena šivilja je od mladih let članica SPD Bilka, po delu v svojem poklicu je bila nato kmetica, danes kmetijo vodi snaha Milena. Neži Einspieler je mama petih fantov in ene hčere ter babica štirinajstih vnukinj in vnukov.

Sorta actrice prihaja iz Avstrije

Die Rosentaler

Alojz Gregorčič, podpredsednik Društva za priznanje praženega krompirja kot samostojne jedi, pravi, da so doslej Svetovni festival praženega krompirja, ki ga je leta 2011 gostil Bilčovs, leta 2013 pripeljali med porabske Slovence v Monošter, v Doberdobu so ga leta 2018 gostili Slovenci v Italiji, načrtujejo pa tudi izvedbo na Reki pri Slovencih na Hrvaškem. Katera sorta krompirja pa je najbolj primerna za praženje? »To je vprašanje za milijon evrov. V moji mladosti so bile to sorte cvetnik in igor, danes teh sort skoraj ne poznamo več. Vsako leto se pojavi ogromno novih sort, mi danes delamo s sorto actrice, gre za novo, odlično sorto avstrijskega porekla. Naše društvo vsako leto organizira ocenjevanje, na katerem glede primernosti za praženje preverimo okoli 20 sort. Vsi solatni krompirji so vrhunski za praženje, pa tudi če ni solatni krompir, je Marija Terezija rešila lakoto z ukazom o sajenju krompirja. Šele ko je želodček poln, je dobra volja zagotovljena. Imam široko srce in podpiram mnogo načinov priprave krompirja, ne le praženja. Zelo sem vesel, da se je praznik krompirja v Bilčovsu ‘prijel’.«

Za poln želodec je poskrbela pestra s krompirjem povezana ponudba na številnih stojnicah, za glasbene užitke pa najprej moška vokalna skupina Die Rosentaler, ki konec oktobra praznuje 25 let delovanja, nato pa še trio Alpen Singers s Prevalj.

