Festival Suha je za nami. Skupine iz Irske, Slovenije, Avstrije in Ukrajine so navdušile poslušalke in poslušalce na dvorišču suškega gradu, ki je v lasti družine Liaunig.

Kristina Babchuk in Tsarina Marinkova Kranjčan

Oktet Suha je minulo soboto, 11. junija, vabil na že 29. Festival Suha. Dan poprej pa so v Vidovi cerkvi v Dravogradu imeli že 22. »Festival Dravo-grad«. Na letošnjem Festivalu so nastopile skupine »ARDU« (Irska), »Elinor ensemble« (Slovenija), Dravograjski sekstet, Oktet Suha, Pevsko-instrumentalna skupina Žvabek ter pevka Kristina Babchuk ob klavirski spremljavi Tsarine Marinkove Kranjčan. Skozi program je vodil Danilo Katz. Bila je čudovita poletna noč v enkratnem ambientu suškega gradu, ki je bil napolnjen do zadnjega mesta. Člani Okteta Suha so se v sklopu svojega nastopa zahvalili gonilni sili Festivala Jokeju Logarju, ki so ga počastili z nazivom »kralj Festivala«. Za njegov 60. rojstni dan so mu podarili sliko umetnika Alberta Mesnerja, ki je bil tudi med gosti Festivala in je prav na ta dan slavil rojstni dan.

»Kralj« Festivala Jokej Logar

Koncert je stal v znamenju solidarnosti z Ukrajino, v sklopu koncerta so zbirali darove za Ukrajino. Pevka Kristina Babchuk bo zbrani denar neposredno izročila pomoči potrebnim ljudem v Ukrajini. Kristina Babchuk je hčerka vodje skupine Veseli Halychani Miroslava Babchuka. Veseli Halychani so leta 2000 nastopali na Festivalu Suha. Moderator Danilo Katz: »Njen nastop naj bi po želji organizatorjev bil tudi dokaz solidarnosti zaradi strašne krivice, ki se dogaja prebivalkam in prebivalcem Ukrajine.«

Skupina letošnjih absolventk in absolventov Slovenske gimnazije je uživala na Festivalu.

V imenu občine Suha je goste pozdravil župan Patrick Skubl, ki je nekaj besed spregovoril tudi v slovenščini: »Drage gospe in gospodje, kot župan občine Neuhaus vas na gradu Neuhaus prisrčno pozdravljam.« Festival je obiskalo tudi veliko mladih poslušalk in poslušalcev, med njimi skupina letošnjih absolventk gimnazije Alpe-Jadran v Velikovcu in absolventov Slovenske gimnazije. Prav zanje je Oktet zapel pesem »Anzej«, ki je pri dijakih zelo priljubljena.

Na prireditvi so zbirali darove za Ukrajino

Med številnimi obiskovalkami in obiskovalci so bili krški škof Jožef Marketz, župnik Miha Golavčnik, generalni konzul RS Anton Novak, ravnateljica srednje šole Pliberk Christine Meklin-Sumnitsch, ravnateljica pliberške ljudske šole Mateja Mesner, občinski predstojnik Peter Trampusch, predsednik Geoparka Gerhard Visotschnig, soprireditelja KKZ je zastopal poslovodja Martin Kuchling, profesor Engelbert Logar, župan občine Sele Heribert Kulmesch, župan občine Žitara vas Gerhard Koller, kitarist Janez Gregorič, direktor Mohorjeve Karl Hren, predsednik Kluba prijateljev lova Janez Kaiser, bistriški podžupan Vladimir Smrtnik, odvetnik Rudi Vouk ter ekonomski svetnik Štefan Domej in zdravnica Helena Domej.

Tudi najmlajšim je bil Festival všeč

