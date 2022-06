Društvo Godba na pihala Šmihel praznuje v petek, 24. junija, (19.30, ljudska šola Šmihel) svojo 35. obletnico s slavnostnim koncertom.

Miha Vavti

Pod geslom »korak za korakom – step by step …«, praznuje društvo Godba na pihala Šmihel svoj 35. rojstni dan. Ustanovni občni zbor je društvo imelo 17. 5. 1987, od tedaj mu predseduje Miha Vavti. Pripravili so odličen koncert, pravi Vavti, zgoščenke, kot ponavadi ob obletnicah, pa zaradi pandemije letos niso pripravili. Zadnji nastop so imeli društveniki v zasedbi big banda novembra 2019, med pandemijo pa zaradi visokega števila članov vaje večinoma niso bile možne. Povprečno imajo 15 koncertov in nešteto vaj na leto. Godbi se je v zadnjem času pridružilo nekaj mlajših članov, tako da ima v polni zasedbi 25 članov. Večinom so to bivši in sedanji učenci glasbene šole. Sploh za tiste, ki so zaključili šolanje, je zelo važno, da vadijo še naprej, da ne pozabijo igranja, pravi Vavti. Poleg različnih sekcij v društvu kot so godba, big band, jazz combo, saksofonski kvartet, kvartet trobil itd. so se v zadnjih letih začeli ukvarjati tudi s šolanjem članov na novih instrumentih, predvsem na trobilih (trobenta, pozavna, bariton, tuba) saj instrumentalistov na trobilih v regiji primanjkuje. Ti ta pa so za godbo in big band nujni. V godbi imajo dobro vzdušje, tako da vsi člani radi zraven igrajo, pravi Vavti. Deset članov godbe, večinoma študentje, trenutno živi na Dunaju. Zato Vavti razmišlja o tem, da bi tudi ti imeli vsaj 14-dnevno možnost vaj na Dunaju. Posebno veseli Vavtija, da godba lahko vadi v novih prostorih ki so jih društveniki leta 2020 dobili na razpolago od občine Bistrica nad Pliberkom. Prizadevanja za lastne prostore so trajala petnajst let. Največ pet, v skrajnem primeru deset let bi Vavti še presedoval društvu, potem pa naj bi našli med glasbeniki naslednika v vodilni funkciji. Na koncertu bo zaigrala tudi pobratena godba iz Radelj ob Dravi. Ob 17. uri bo odprtje novega poslopja in 110-letnica LŠ Šmihel.

Miloš Vavti, pavka

Že nekaj časa igram pri godbi in sem imel že par nastopov. Igranje instrumentov mi je všeč, ves čas moraš vaditi in ti nikoli ni dolgčas. Enkrat pa potem postaneš dober glasbenik. Igram pavko, malo pa znam igrati tudi činele, ksilofon, marimbo, tolkala in klavir. Posebno se mi dopadejo potovanja z avtobusom na nastope v kraje, kjer še nisem bil, dobro se npr. spomnim nastopa v Ribnici, kjer smo se zelo zabavali.

Boris Butej, trobenta

Jaz sem najprej igral akordeon, ker pa sem hotel sodelovati v godbi, sem se v glasbeni šoli tri ali štiri leta učil trobento. V zadnjih dveh ali treh letih sem se sam naučil še igrati na tenorski rog, ki ga igram samo doma, saj v godbi manjkajo trobente. V godbi sodelujem več kot deset let. Všeč mi je glasba, posebno češko-moravska glasba. Smo dobra skupina, mnogi se poznamo in se dobro razumemo.

Miriam Smolnik, klarinet

S klarinetom kot drugi instrument poleg klavirja sem začela pri glasbeni šoli. Miha Vavti me je vprašal, če bi sodelovala pri godbi, zdaj pa že 12 ali 13 let igram. Smo prijatelji in se poznamo, najmlajših članov pa tudi mi ne poznamo več. Družabnost, fešte in izleti so pri godbi zelo važni. Živim v Gradcu in se vozim na vaje in nastope domov. Zelo važno je, da hodiš redno na vaje, da ostaneš zraven. Klarineta privatno ne igram, pri godbi pa ne pozabim na igranje. Nastopi so mi vsi všeč, najtežje pa je za mladince na jormaku v nedeljo zjutraj.

Elena Marzano, saksofon

Sem Elena Marzano in od letos naprej igram pri godbi. Nastopa še nisem doživela. Dopadejo se mi pesmi, ki jih igramo, in da smo skupnost. Zelo cool je, da je nas toliko mladih. Peto leto igram saksofon in že težko pričakujem prvi nastop, saj smo dobro pripravljeni.