Krščanska kulturna zveza vabi 10. marca ob 14.30 v Dom glasbe na tradicionalno pevsko revijo »Koroška poje«. Glavno vlogo letos na odru in deloma tudi za njim prevzema mladina.

Na pevski reviji »Koroška poje« bodo letos nastopili le mladinski zbori. Zato je Krščanska kulturna zveza (KKZ) lani septembra začela sestavljati projektni mladinski zbor, ki šteje okoli 70 pevk in pevcev. »Idejo o slovenskem mladinskem projektnem zboru je Edi Oraže imel že pred korono, letos pa je končno lahko postala realnost,« pravi Kristina Kragelj, ki je od septembra referentka za glasbo pri Krščanski kulturni zvezi. Pri tem pa ni mlad le zbor, temveč tudi skupina, ki ga vodi in dela v ozadju. Zbor pri vajah vodijo Lucia Haab, Veronika Lesjak in Alina Priebernig. Z dijakinjami in dijaki Slovenske gimnazije pa sta Tobias Mistelbauer in Miro Müller izvedla delavnico, kjer se je začela pot moderno prirejene ljudske skladbe, ki jo bo projektni zbor krstno zapel na odru koncertne hiše na reviji Koroška poje. Pesem se začne z ljudsko pesmijo Dekle na vrtu, z isto melodijo pa preide v posodobljeno besedilo Marije David, Annike Friedl in Christiana Eneasa Sienčnika. Konča pa se s čisto novo melodijo in besedilom, ki ga zapoje projektni zbor skupaj z Mirom Müllerjem in s Katharino Schuster.

Na odru bo 200 mladih nastopajočih

Poleg mladinskega projektnega zbora bodo nastopili JAMzi, Skupina Sanje, Voxon Music Academy, Sweethearts, Lipov cvet, Zbor višje stopnje Slovenske gimnazije in Dečle Danice. Iz Slovenije se bo pri­družil Dekliški zbor Gimnazije Celje-Center, iz Italije pa Mladinski zbor Emil Komel. Sceno in režijo je prevzela Lara Vouk. Na odru in za njim pa bo tega dne imel polne roke dela civilnik KKZ David Kontschitsch. »Zjutraj bom pomagal pri postavljanju tehnike. Potem bom pomagal tam, kjer me bodo potrebovali. Na koncu pa bom še zapel s projektnim zborom,« pravi civilnik. Kristina Kragelj je letos prvič prevzela koordinacijo tradicionalne pevske revije. Pravi, da so ji pri tem zelo pomagali izkušeni kolegi in kolegice. »Zame je bilo to delo srčna stvar,« ugotavlja Kragelj, saj je s slovenskimi mladinskimi zbori povezana že vrsto let, kar ji je olajšalo delo. Dodaja, da je koncert že skorajda razprodan in da je na razpolago le še nekaj kart.