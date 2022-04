Pol leta so bila v Hiši kulture na ogled dela umetnice Herlinde Sander. Dela umetnice so pri obiskovalcih sprožile diskusije in razglabljanje. Ob finisaži so umetnine ponovno postavili v središče pozornosti. Herlinde Sander, ki je predsednica umetniškega društva »ART13«, se je zahvalila Katoliškemu prosvetnemu društvu za priložnost, da je lahko svoja dela razstavljala v Hiši kulture. Med obiskovalci finisaže so bili umetniki Gerhard Pucher, Gita Wandl in Christine Meklin-Sumnitsch, predsednik Geoparka Gerhard Visotschnig, ravnateljica Vida Logar in številni drugi.