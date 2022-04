Minulo nedeljo, 3. aprila, se je na pliberškem glavnem trgu po dvoletni pavzi zopet odvijal praznik šunke. Kljub hladnemu vremenu je bil obisk množičen, proizvajalci velikonočne šunke in drugih domačih dobrot so bili zelo zadovoljni. Ob vhodih na glavni trg so varnostniki preverjali pravilo 3G. Bi to lahko bila tudi varianta za pliberški jormak?

Čez 37 razstavljalcev, 10 proizvajalcev velikonočne šunke in več tisoč obiskovalk in obiskovalcev. Tako bi lahko na kratko opisali letošnji že 17. pliberški praznik šunke, ki se je po dvoletni pavzi ponovno odvijal na pliberškem glavnem trgu. »V ospredju je predvsem šunka naših domačih kmečkih proizvajalcev,« je dejal gostilničar Stefan Breznik, ki je izumitelj praznika šunke. Breznik je skupaj s pliberškim župnikom Ivanom Olipom na prazniku načepil »Hemino pivo« (Hemma-Bier), od vsakega prodanega litra gre petdeset centov za dodatna nujna obnovitvena dela pri Rozalski votlini na Hemi. Ves dan je bil pliberški glavni trg dobro obiskan, šotor deloma nabito poln. Proizvajalci šunke so bili zadovoljni. »Imam občutek, da je prišlo razmeroma malo domačinov, veliko ljudi je iz Labotske doline, iz okolice Celovca in iz Trga (Feldkirchen),« je povedal Blaž Kordež, ki s svojim bratom Hubertom Kordežem v Pliberku vsako leto prodaja domače kmečke dobrote. Kordeževa sta že dvakrat sama postala cesarja šunke in sta prepričana, da imajo »vsi, ki tukaj razstavljajo, dobro kvaliteto. Zaradi tega pridejo ljudje tudi od daleč k nam.« Cesarja šunke sta tudi letos določili strokovna žirija in publika z glasovanjem. Izvolili so Reinharda Pruteja iz Vidre vasi. Prutej že od vsega začetka sodeluje na prazniku, poleg šunke pa se spozna tudi na salame, saj je vladajoči kralj salam in predsednik podjunskih salamarjev. Na drugo mesto se je uvrstil mesar in dobrolski župan Wolfgang Stefitz, tretji je postal Franz Jamnig. Med obiskovalci je bil tudi član predstojništva kmetijske zbornice in frakcijski vodja SJK Marjan Čik: »Važno je, da se lahko kmečki proizvodi tukaj prezentirajo in da ostane denar v regiji. Vemo, da se danes cene gibajo navzgor, pomembno je, da od tega nekaj ostane tudi pri kmetu. Dobra in zdrava hrana nam mora biti tudi nekaj vredna.«

Pobudnik pliberškega praznika šunke Stefan Breznik z zmagovalci in številnimi častnimi gosti

Mestni svetnik Marko Trampusch (EL) je bil zadovoljen, da je kljub hladnemu vremenu prišlo toliko ljudi v Pliberk. Trampusch: »Veseli me tudi, da so gostje tako dobro sprejeli preverjanje pravila 3G ob vhodih na glavni trg.« Po besedah mestnega svetnika bodo nekaj podobnega uvedli tudi za letošnjipliberški jormak, ki »vsekakor bo«, trdi Trampusch.

Z leve: Blaž Kordež, Bernhard Reiter, Marjan Čik in Hubert Kordež

Za župana Visotschniga je množični obisk občinstva tudi »dokaz za to, da na praznik v Pliberk pridejo razstavljalci, kmetje in mesarji z dobrim, kakovostnim mesom, ta kakovost je postala pliberška znamka«. Varianto s preverjanjem pravila 3G pri vhodih bi lahko 1:1 prevzeli tudi za glavne vhode na jormak, je prepričan Visotschnig: »Ljudje so to sprejeli, bilo bi tudi finančno uresničljivo.« Na vprašanje, ali bo jormaški travnik zagrajen, župan odgovarja z »ne«: »To je ljudska veselica, in ne Alcatraz. Jormak na vsak način bo, od 2. do 5. septembra.«

Tudi Hans Piko ima izvrstno velikonočno šunko

Pred jormakom bo še mnogo drugih veselic, že to nedeljo, 10. aprila, bo v Šmihelu 1. praznik »močke«. Franz Kušej, predsednik društva Lebensraum Petzen-Peca: »Pliberčani imajo šunko, mi smo prišli na močko. Take veselice poživijo naše kraje. Upamo, da bo uspelo tudi nam.«