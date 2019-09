Dunaj Vabilu Slovenskega inštituta je tudi tokrat sledilo lepo število rojakinj in rojakov, ki so se skupaj z dunajskimi prijatelji podali na potovanje z avtobusom v severni predel regije »Weinviertel«. Odlično nedeljsko, »cesarsko« razpoloženo vreme je izletnike najprej spremljalo v grad Wilfersdorf, kjer jih je muzejski kustos domačin Petar Huisza duhovito prikupno seznanil s koreninami in usodo družinskega sedeža rodbine Liechtenstein, ki ko most povezuje palači Lednice in Valtice na Moravskem, državo Liechtenstein in vrsto velikih posestev, tudi na Koroškem. Z razliko do lastnin družine Schwarzenberg je družina Liechtenstein izgubila vso posest na območju sedanje Čehije. Na poti k muzeju posebne vrste v Herrnbaumgarten, ki je znan kot »Nonseum«, so se sijajno razpoloženi izletniki ustavili pri simpatični vinograjski družini na razkošno pokušnjo odličnega domačega vina.