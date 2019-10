Libuče Jutri, 12. oktobra, ob 20.00 uri vabi MoPZ »Kralj Matjaž« v Kulturni dom Pliberk na slavnostni koncert ob svoji 40-letnici. Poleg matjaževcev bosta nastopila tudi MoPZ »Foltej Hartman« in MePZ »Podjuna«. O pevcih domačih pesmi za domače ljudi, ki so leta 2014 postali koroški moški zbor leta, hkrati pa bili vedno globoko zakoreninjeni v ljudstvu.

Če govoriš z domačini, kako ocenjujejo delovanje matjaževcev, so si vsi edini: to so pevci, ki ne pojejo samo vrhunsko, temveč so tudi zelo povezani z domačimi ljudmi. Ali kot je izjavila bivša libuška gostilničarka Roswitha Tschapelnig za brušuro ob 40-letnici MoPZ »Kralj Matjaž«:

Matjaževci zelo lepo pojejo, bili so veliko na poti, prav tako pa sploh niso mogočni. Če si jih prosil, da bi tudi spontano zapeli v družbi, so vedno radi ustregli prošnji.

Priljubljenost pri ljudeh je bila čutiti že na njihovem prvem nastopu 9. decembra 1979 na jubilejnem koncertu ob 70-letnici SPD »Edinost« Pliberk v dvorani nekdanje gostilne Schwarzl: oba slovenska tednika (Naš tednik, Slovenski vestnik) sta si bila edina, da je bil nastop libuških matjaževcev pod vodstvom takrat komaj 17-letnega dirigenta Hannesa Košutnika »najlepše presenečenje večera«.

Zamisel o ustanovitvi MoPZ »Kralj Matjaž« se je porodila na malem žegnanju v Šentjurju. Franc Lienhard, stric svetovno znanega skladatelja in Tischlerjevega nagrajenca Lojzeta Lebiča, je veljal za »očeta petja« v Libučah. Zbiral je okoli sebe pevce, med njimi Tevžeja Krajnca, Janeza Ischepa-Igerca, Gregeja Kotnika, Lipeja Grilca-Mogra, Štefana Košutnika ter Kušejeva puaba Hermana in Lojza Čik. Peli so predvsem pri cerkvenih obredih v Libučah in Šentjurju, npr. za božič, in navdušili občinstvo – še posebej Košutnikov Štef, oče pevovodje matjaževcev, ko je za božič blestel kot solist. Velika želja Lienhardovega Franceja je bila, da bi ga nasledil Hannes Košutnik, in mu simbolično predal tudi svojo piščal.

Oče petja v Libučah – Franc Lienhard

In tako se je pred 40 leti na malem šentjurskem žegnanju začela libuška zgodba uspešnica s pevovodjem Hannesom Košutnikom na čelu. Zgodba, v kateri so matjaževci »oblikovali kulturno in družabno življenje v Libučah in okolici vsestransko in bili prisotni ob vseh dogodkih vaškega življenja – od cerkvenih in veselih, kot so to bila predvsem libuško žegnanje ali godovanja in pustovanja, pa do žalostnih, ko so domačine z žalostinkami pospremili na njihovi zadnji zemeljski poti« (Matevž Grilc). Zgodba, ki je matjaževce popeljala tudi v kraje zunaj Libuč oz. Koroške, mdr. v Slovenijo, Nemčijo, Italijo, Bad Fischau in St. Pölten in je dosegla svoj višek novembra 2014, ko je »Kralj Matjaž« postal koroški moški zbor leta.

MoPZ »Kralj Matjaž« pomembno zaznamuje srčne Libuče. Ob njihovem negovanju ljudskega izročila zaihtijo najglobje srčike našega bivanja. S tem ozaveščanjem krepijo dušno povezanost s preteklimi rodovi in le tako lahko tlakujemo odgovorno pot našim zanamcem.

S temi v srce segajočimi besedami čestitata zboru »Kralj Matjaž« Tatjana in Gregor Kovačič, ki sta v bivši libuški šoli odprla »Atelje umetnosti Kovačič«. Čestitata društvu, ki je svoje 40-letno delovanje začelo zagnano in bilo vsa leta steber kulturnega in družabnega življenja v Libučah in okolici. Želja domačinov je, da bi živelo in delovalo tudi z isto zagnanostjo kot ob svojem rojstvu.