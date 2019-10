Deželna nagrada za literaturo – Prejme jo Stefan Feinig

Celovec Koroška deželna vlada je na predlog strokovnih sosvetov določila prejemnike letošnjih kulturnih nagrad dežele Koroške. Podporno nagrado za literaturo, vredno 3.600 evrov, bo prejel slovenski koroški pisatelj Stefan Feinig.

Stefan Feinig, letnik 1987, je odraščal v Svečah. Po maturi na Slovenski gimnaziji je študiral publicistiko in filozofijo ter anglistiko, amerikanistiko in psihologijo. Prvi dve knjigi Banalitäten des Wahnsinns (Plehkosti norosti) in Das wilde Schaf (Divja ovca) je izdal v nemščini, lani pa je pri Mohorjevi založbi izšla njegova dvojezična pesniška zbirka Rob krožnika in obzorje/ Horizont und Tellerrand.

Nagrade bodo podelili 6. decembra v Mestnem gledališču.