Kot že v prejšnjih letih se bo v petek začelo v cerkvi sv. Vida v Dravogradu, naslednjega dne, v soboto, 11. junija (20.00), pa bodo obiskovalci Festivala Suha deležni enkratnega glasbenega užitka na suškem gradu. Tokrat bo Festival tudi v znamenju želje po miru in solidarnosti z žrtvami vojne v Ukrajini.

Dravograd/ Suha V dolgoletnem delovanju Okteta Suha ima Ukrajina pomembno mesto. Leta 2001, ob 10-letnici neodvisnosti ukrajinske države, so jo oktetovci obiskali in na 10-dnevni turneji ponesli naše pesmi v pokrajino, ki so jo v času habsburške vladavine imenovali Galicija. Navezali so prijateljske stike s skupino Veseli Halychany. Ukrajinska skupina z vodjo Miroslavom Babchukom na čelu je nato bila v gosteh pri suških oktetovcih in navdušila koroške poslušalce.

60-letnica pevskega ambasadorja Suhe Jokej Logar Izhaja iz Mlakarjeve rodbine v Močuli pri Suhi, velja za suškega oktetovca prve ure, poleg odličnega pevskega glasu pa ima tudi žilico za sproščeno povezavo na koncertih Okteta Suha in drugih prireditvah. 9. junija je Jokej Logar prelistal 60. list svoje bogate življenjske knjige. Prisrčno čestitajo in želijo obilo zdravja, ustvarjalne energije ter božjega blagoslova družina, sorodniki, Oktet Suha, cerkveni zbor Suha, KPD Drava, EL Pliberk ter dobri znanci.

Tako bo letošnji Festival, v času, ko v Ukrajini divja vojna, hkrati v znamenju miru in solidarnosti z žrtvami vojne v Ukrajini. Predstavila se bo tudi Christina Babchuk, hčerka vodje Veselih Halychanov, napovedujeta duša in glavni organizator Festivala Suha Jokej Logar in Pepej Krop, avtor publikacije knjige o delovanju in doživetjih Okteta Suha Kam še, kam? Wohin denn noch? Hkrati bodo suški gostitelji del vstopnine namenili žrtvam vojne v Ukrajini.

Letošnji Festival Suha pa bo, kot že v preteklih letih, tudi prireditev s presenečenji. Za to bodo poskrbele gostujoče skupine, ki so jih oktetovci povabili v cerkev sv. Vida v Dravogradu ter na suški grad. Skupina Elinor Ensemble iz Maribora nudi vokalno glasbo na visoki ravni. Pop-vokalna skupina zwo3wir prihaja iz Nižje Avstriji: dve ženski in trije moški z izrednim skupinskim čutom pripovedujejo zgodbe življenja. Nadaljnja atrakcija pa prihaja iz Dublina na Irskem – skupina Ardú. Oktetovci jo napovedujejo kot gosta, ki bo vse presenetil.

Skratka, obeta se zanimiva in v vsakem oziru privlačna prireditev. Ne zamudite je!