Pliberška krajevna postojanka Rdečega križa se zahvaljuje dvema zvestima podpornikoma: peku Manfredu Greinerju (pekarna Greiner) in Güntherju Marku (Marko Wohnen). Pekarna Greiner iz Globasnice že 30 let oskrbuje sodelavke in sodelavce Rdečega križa v Pliberku s svežim pecivom in drugimi dobrotami. Podjetnik Günther Marko je postojanki v Pliberku podaril nov kavomat, že vrsto let jim Marko že podarja kavo. Tesna povezava in sodelovanje z lokalnim prebivalstvom sta značilna za pliberško postojanko Rdečega križa, ki jo zvesto podpirajo ljudje iz okolice.

»V imenu pliberškega Rdečega križa in vseh sodelavk in sodelavcev se zahvaljujem gospodu Manfredu Greinerju in gospodu Güntherju Marku za osebno podporo. Hvala za dnevno sveže pecivo in nov kavomat, ki ga bomo radi in veliko uporabljali,« je podpornikoma bil hvaležen vodja postojanke Andrej Smrečnik. Zahvalil se jima je tudi namestnik velikovškega okrajnega komandanta Rdečega križa, Franz Wutte.