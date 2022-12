V Stari pošti je v soboto, 3., in v nedeljo, 4. decembra potekala adventna tržnica z bogatim kulturnim programom. V soboto so bile na sporedu otroške delavnice, lutkovna predstava, nastop otroškega in mladinskega zbora, pa tudi branje Ane Grilc ob glasbi Matije Solceta.

Zapel je tudi otroški zbor LŠ Straja vas.

Dež je nad Bistrico prehajal v sneg, dnevna svetloba pa v mrak. Organizatorji iz domačega društva SPD Zila so tokratno adventno tržnico priredili v pritličju stranskega krila Stare pošte. Tam so se s svojo ponudbo (mazila, čaji, okraski, žganje, knjige, siri in vina) predstavljali razstavljalci iz Avstrije, Slovenije in Italije, otroci pa so uživali na ustvarjalnih delavnicah.

V prvem nadstropju je z lutkovno predstavo »Krtek« gostovala skupina Mladi Celovčani, saj SPD Zila od letos jeseni za svoje najmlajše ponuja Zlančka, lutkovni abonma v slovenščini. Veliko ziljskih babic je spremljalo svoje vnukinje in vnuke na ogled Krtka, simpatične lutkovne predstave z odličnimi songi Katarine Hartmann o krtku, ki ne zna loviti deževnikov. Katja Osterc iz Krščanske kulturne zveze je nato skupaj z Danielom Mešnikom, predsednikom SPD Zila, občinstvo pozvala k selitvi v pritličje, kjer je nastopil Otroški zbor Ljudske šole Straja vas pod vodstvom zborovodje Nika Zwittra. Ljudskošolski otroci iz Straje vasi so nam zapeli nekaj adventnih pesmi v slovenskem in nemškem jeziku, trikrat nam je zaigral Paul Zwitter, dvakrat pa tudi Tobias Mörtl, oba sta se predstavila z inštrumentalnimi skladbami na diatonični harmoniki. V istem prostoru je malo kasneje z adventnim programom nastopil mladinski zbor Sweethearts iz Dobrle vasi pod vodstvom Paule Schein-Kontschitsch in Sonje Woschitz.

Ana Grilc

Dogajanje se je nato zopet preselilo v prvo nadstropje, kjer je Ana Grilc predstavljala svoj knjižni prvenec »Wurzelreißer:innen« ob spremljavi harmonikarja, sicer odličnega lutkarja Matije Solceta, ki se mu je nepričakovano pridružila tudi pevka Dana Račkova iz Češke. Glasbenik in glasbenica sta med kratke zgodbe Ane Grilc o identiteti, manjšinskem izkustvu, razmerjih, konfliktih in sanjah vtkala pesmi slovaških Romov, makedonske ljudske pesmi, pa tudi pesmi drugih narodov Balkana in srednje Evrope.