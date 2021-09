Da bi ljudi ozaveščali o pomenu čebel za človeštvo, so člani čebelarskega društva »Peca« v Pliberku pri Bründlu pred leti uresničili »Svet čebel« s posebno učno potjo za otroke in mladino. Od leta 2003 je bil predsednik društva Erich Rudolf, od lani novembra pa Herbert Woltsche. Priljubljeni praznik čebel je lani zaradi pandemije odpadel, letos se je na vabilo čebelarjev odzvalo izredno veliko ljudi od blizu in daleč. Čebelarji društva »Peca« se ne spoznajo samo na čebele in pridelavo strdi, znani pa so tudi po izvrstni kulinarični ponudbi. Na praznik so za goste kuhali kar sami. Herbert Woltsche je v pogovoru z Novicami dejal, da so čebelarji z letino medu večinoma zadovoljni. Še vedno pa so velik izziv zajedalec varoja in prekomerna uporaba pesticidov v kmetijstvu. Občina Pliberk pomaga čebelarjem z letno podporo deset oz. dvajset evrov na panj (za začetnike).