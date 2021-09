Tonč Feinig, eden najbolj aktivnih koroških glasbenikov, ki glasbo ustvarja 35 let, jazzovski pianist in skladatelj iz Sveč bo v četrtek, 23. septembra 2021, ob 19. uri v Koncertni hiši v Celovcu izvedel koncert za svoj 50. rojstni dan, ki ga ima prav danes, 20. septembra.

Feinig je posnel in izdal številne samostojne albume jazzovske glasbe v kvartetu. Veliko sodeluje z znanimi glasbeniki, z domačimi pevskimi zbori, s folklornimi skupinami in piše glasbo za odrske postavitve dramskih del. Je ljubitelj različnih, danes že skoraj muzejskih klaviatur, kot so Hammond orgle, Fender Rhodes, Wurlitzer, ali različni analogni sintetizatorji. Zasnoval je tudi svojo lastno založniško hišo Tončtone Records, kjer se ukvarja z miksanjem, produkcijo in izidom zgoščenk.

Na koncertu »50 let – Tonč Feinig« bodo igrali izbor avtorskih skladb in uspešnice zadnjih let. Slavljenec bo nastopil z bendom, v katerem bodo saksofonist Edgar Unterkirchner, kitarist Alen Kovše, bas kitarist David Dolliner in bobnar Žiga Smrdel. Koncert je del festivala »Dnevi Alpe-Jadranske kuhinje«, tako da bodo na voljo tudi jedi in pijača iz Goriških Brd. Vabljeni na koncert vsi, ki bi želeli preživeti večer v sproščenem vzdušju ob poslušanju vrhunske glasbe ter ob dobri jedači in pijači.