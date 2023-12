V sklopu decembrske glasbene turneje po Koroški je na Zilji, v Celovcu in v Pliberku veliko aplavza požel New Times Big Band iz Šmihela.

Briljanten začetek mini turneje je bil 7. decembra v Kulturnem domu v Pliberku. Sledila sta še dva odmevna nastopa v Stari pošti na Bistrici na Zilji in v novi prireditveni dvorani »iKult« v Celovcu. »Občinstvo je bilo na vseh koncertih že od prvega trenutka očarano z energijo in voluminoznim bigbandovskim zvokom. »Povsod je vladalo izredno vzdušje,« o velikem navdušenju občinstva pravi vodja skupine Miha Vavti.

Miha Vavti

Zasedba je predstavila raznolik repertoar od klasičnih jazzovskih standardov do sodobnih priredb. Močna trobilna sekcija, utripajoči ritmi bobnarja Simona Trapa ter virtuozne solaže instrumentalistov Filipa Dihpola (trobenta), Mihe Vavtija (saksofon) in dirigenta Maria Vavtija (pozavna) je občinstvo nagradilo z bučnim aplavzom. Poseben vrhunec turneje so bili nastopi pevk Lare Wulz, Simone Krajger in Mateje Zwitter ter pevca Danila Katza. Ustvarjalna interakcija južnokoroških glasbenikov je pokazala tudi glasbeno raznolikost in odprtost big banda in njegovih članov.

Med posameznimi skladbami je dirigent Mario Vavti na simpatičen način pripovedoval anekdote in zgodbe, ki so podajale vpogled v nastajanje izvajanih skladb in jim tako dodajale osebno noto.

Emanuel Wutte

New Times Big Band je z mini turnejo ponovno dokazal, da zna z glasbo prebujati čustva in ustvarjati spomine. Naslednja priložnost, da big band slišite v živo, bo 8. junija 2024, ko bo New Times Big Band organiziral svoj veliki jubilejni koncert v Kulturnem domu v Pliberku. Več slik: KLIKNI