»Zeitlos im dom« je ime nove kavarne in gostilne v pliberškem kulturnem domu. Motivirana štiričlanska ekipa okoli izkušenega gostilničara Frankyja Wastla se bo specializirala za zajtrke in brunch. Gostilna bo odprta od srede do nedelje in ob prireditvah.

Gostilno v Kulturnem domu Pliberk bo 4. januarja 2023 odprla zagnana mlada skupina, ustanovili so novo podjetje. Poslovodja je Franky Wastl, v kuhinji bosta zakonca Markus Komböck in Ina Komböck, v strežbi bo Niko Kerbitz, pomagala pa bo še Monika Glawar.

»Že nekaj časa smo želeli preizkusiti nekaj novega, zato bomo tukaj odprli kavarno z gostinsko ponudbo zajtrkov in brunchev. Ponudili bomo svežo hrano iz regije, imeli bomo tudi vegetarijansko in vegansko ponudbo,« pripoveduje Niko Kerbitz (22), ki je po nižji stopnji Slovenske gimnazije zaključil turistično šolo v Beljaku.

Kerbitz je po šolanju delal tri sezone v Kitzbühlu, zadnje leto je delal na Dunaju v lokalu Steigenberger. Tudi Franky Wastl (36) ima izkušnje v gostinstvu, saj ima že nekaj let kavarno »City Cafe« v Šmihelu. Oba že nekaj časa dobro sodelujeta, pravi Niko Kerbitz.

Markus in Ina Komböck sta se na Koroško preselila iz Wiener Neustadta in kupila hišo v Rikarji vasi. Wastl in Kerbitz sta ju spoznala preko njunega sina Mathiasa Komböcka, s katerim sta poleti delala v baru Rumpelstielzchen v Škocjanu. Takoj so se dobro razumeli in dobro je, ker sta Markus in Ina imela že podobno gostilno v Wiener Neustadtu.

Regionalna živila

»Ponujali bomo zajtrke, ki bodo sestavljeni iz kakovostnih živil, zelo pomembno nam je, da sestavine dobavljamo iz regije,« poudarja Niko Kerbitz. Dodaja, da bodo imeli tudi koroška vina in druge domače pijače, »saj se pri pijačah na regionalne proizvajalce na žalost včasih pozabi«. Brunche in zajtrke bodo ponujali od 8.00 do 16.00, gostje pa lahko pridejo tudi samo na kosilo.

Gostilna bo odprta od srede do nedelje, vselej do 22.00, zvečer bodo poleg pijač ponujali razne manjše pogrinke in prigrizke. Za skupine ali praznovanja bodo na začetku po naročilu kuhali tudi zvečer. »Načrtujemo pa, da bomo kasneje dodatno imeli še navadno gostilniško ponudbo,« je povedal Kerbitz.

Odprtje po novem letu

Lokal bodo odprli 4. januarja, trenutno v gostilni še potekajo renovacijska dela. »Zaenkrat povem le to, da se bo notranjost lokala po videzu spremenila, več pa zdaj še nočem povedati,« pravi Kerbitz. Do odprtja bodo imeli odprto le ob prireditvah.

Po mnenju Kerbitza je odprtje novega gostinskega lokala vselej povezano z določenim tveganjem, znano je, da so lokal v kulturnem domu v preteklosti vodili že številni bolj in manj uspešni birti. »Mnenja sem, da je bil največji problem naših predhodnikov, da so bili sami in ne skupina, kakor smo mi. Pri nas bo vsak dal 150 % od sebe, zelo smo motivirani,« pravi Kerbitz.

Nova gostilniška ekipa bo ponujala tudi catering za privatnike in podjetja, »od jedi z žara do ekstravagantnih živil, pri nas lahko dobite vse,« motivirano pripoveduje Niko Kerbitz. Za poroke, večja slavja ali sedmine bodo lahko koristili tudi dvorano kulturnega doma, radi bodo ustregli po želji. Kerbitz pravi, da so se osredotočili na kakovosten zajtrk in brunch, ker te ponudbe v naši okolici ni, ljudje se trenutno vozijo celo v Celovec. Ime »Zeitlos im dom« naj tudi pomeni, da si moraš vzeti čas za zajtrk, ki je najpomembnejši obrok dneva.

»Moja želja je, da bodo ljudje prišli k nam in lahko za nekaj časa pozabili vse skrbi in uživali trenutek in dobro hrano in pijačo.« O cenah nam Kerbitz še ni mogel kaj povedati, rekel pa je, da bodo sprejemljive.