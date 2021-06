Koroška gospodarska zbornica in Slovenska gospodarska zveza sta vabili na gospodarsko misijo v Slovenijo. Na programu je bil tudi ogled novega terminala na ljubljanskem letališču, ki bo začel obratovati z začetkom julija.

Nov terminal ljubljanskega letališča.

Pod geslom »ponovno skupaj« je koroška gospodarska zbornica v sodelovanju s Slovensko gospodarsko zvezo in koroško investicijsko družbo »BABEG« minuli ponedeljek in torek vabila gospodarsko misijo v Slovenijo. V sklopu dvodnevnega programa so koroški podjetniki v spremstvu sodelavk in sodelavcev gospodarskih zbornic ter predsednikoma Jürgena Mandla (WKO) in Benjamina Wakouniga (SGZ) dobili priložnost za pregled poslovnih priložnosti v Sloveniji.

Na vabilo na gospodarsko misijo se je odzvalo nad 25 udeležencev, gotovo tudi zaradi tega, ker potovanja oz. gospodarske misije zaradi situacije s pandemijo razmeroma dolgo niso bile izvedljive, zlasti v trenutnih časih izzivov pa je nujno navezovati in vzdrževati stike s pomembnimi partnerji, kupci in multiplikatorji v Sloveniji. Dejstvo je, da je Avstrija največji tuji investitor v Sloveniji, konec leta 2017 je stanje avstrijskih neposrednih naložb znašalo 3,5 milijarde evrov. Sicer se je v času koronske krize veliko srečanj odvijalo preko spleta, te spletne konference pa »nikakor ne morejo nadomestiti pogovora v živo.« (Jürgen Mandl)



Po dolgem spet možnost za mreženje

Prva postaja delegacije je bila na Brniku, kjer je bil na programu ogled novega terminala. Deset tisoč kvadratnih metrov novih uporabnih površin bo dvignilo zmogljivost letališča od 500 na 1250 potnikov na uro, družba Fraport je v dogradnjo investirala 21 milijonov evrov. Direktor Aerodroma Ljubljana Zmago Skobir: »Medtem je minilo 20 let od prvih načrtov za razširitev, zaradi prostorskih stisk in stare tehnologije petdeset let starega terminala smo se odločili za ta projekt in zdaj je končno narejen.« Ljubljansko letališče je ključnega pomena tudi za koroške poslovneže. Predsednik SGZ Benjamin Wakounig: »Tudi zaradi trenutno hudih težav letališča v Celovcu bo pomen ljubljanskega letališča postal v naši celi regiji še večji.«

Predsednik WKO Jürgen Mandl je ob ogledu novega terminala dejal, da so »mednarodne povezave v Nemčijo, Francijo, Anglijo ali Nizozemsko prav za koroško izvozno usmerjeno gospodarstvo zelo pomembne.« Trenutno še zaključujejo zadnja gradbena dela, z začetkom julija, ko bo Slovenija prevzela predsedovanje svetu EU, bo novi terminal začel obratovati. V prihodnje pričakujejo še prihod dodatnih prevoznikov in destinacij, od letos jeseni bo na voljo nova povezava do Dubaja.

V Ljubljani se je koroška delegacija srečala s predsedniki slovenskih gospodarskih zbornic, predsednika Tibor Šimonka (Gospodarska zbornica Slovenije) in Branko Meh (Obrtno-podjetniška zbornica) sta v nagovoru omenila pomembnost čezmejnega sodelovanja, ki pa ni nekaj, kar nastane kar tako, zato so tembolj pomembna srečanja in aktivno zbliževanje akterjev.

Na sporedu gospodarske misije so bili še obiski visokotehnoloških podjetij in ogled njihovih poslovnih procesov, visokotehnoloških izdelkov in storitev ter pogovori z vodstvom podjetij. V ponedeljek zvečer je v organizacija Advantage Austria vabila na srečanje v Hotel Union, kjer je bila priložnost za navezovanje novih poslovnih stikov ter okrepitev že obstoječih.

