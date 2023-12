Celovški študentski klub je februarja na zborovskem večeru v sklopu praznovanj 100. obletnice dunajskemu študentskemu klubu podaril lipo. Dunajski klub se je nato pozanimal pri odgovornih, ali bi lahko posadili na Dunaju to lipo. Zaradi strogih predpisov niso smeli postaviti podarjene lipe, temveč drugo, ki jim jo je namenil 7. okraj Neubau. V četrtek, 30. 11., so jo posadili na vogalu Schottenfeldgasse in Westbahnstrasse. Na plaketi pred lipo je dvojezično zapisano: »Ta lipa simbolizira 100 let manjšinskega aktivizma in je posvečena Klubu slovenskih študentk*študentov na Dunaju. Smrt fašizmu, svoboda vsem!« Meta Vouk, podpredsednica KSŠŠD, je v svojem govoru dejala, da so klubski prostori že več kot 50 let v sedmem okraju, zato jih še posebej veseli, da je lipa posajena prav tam, in dodala, da naj lipa raste, zeleni in naj njena senca postane prostor za petje.

FOTO: instagram.com (@horihili)