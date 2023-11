Slovenski dnevi KSŠŠK so bili, tako kot v letih poprej, dnevi druženja, ustvarjalnosti in umetnosti. Klubski odbor je publiki nudil program, ki je vseboval nekaj za vsak okus.

Zadovoljna publika in odbornica Timna Katz (prva z desne) …

»Meni je zelo ljubo opazovati publiko, ki uživa in danes je bilo veliko obrazov, ki so se smejali in ki so peli z mano,« je dejal Adi Smolar po svojem nastopu minuli četrtek, 23. novembra. Pred tem je Mateja Rihter iz knjige Mamin glas Helge Mračnikar publiki prebrala pretresljivo družinsko zgodbo. Avtorica knjige bi iz svoje knjige brala sama, toda je zaradi bolezni morala kratkoročno odpovedati branje. V petek zvečer je na oder celovških klubskih prostorov stopila Lara Vouk, ki je leta 2019 prevzela tudi gledališko skupino KSŠŠK in z njo uprizorila nekaj iger. Na Slovenskih dnevih pa je tokrat nastopila sama in uprizorila Pokržnikovega Lukana.

… in preostali odbor KSŠŠK z leve Helena Reichmann, Hannah Novak, Brina Kušej in Aleks Smolnik.

Zatem je sledil nastop Improvizacijskega gledališča Ljubljana, ki je pri navzočih poskrbel za veliko smeha. Zadnji dan Slovenskih dnevov pa se je začel že v zgodnjih popoldanskih urah, saj je bil za to točko potreben čas in kreativni navdih. Na delavnici Verene Gotthardt so iz papirja in niti izdelali lastne zvezke, preden je odbor postavljene mize pospravil in pomagal pri prevažanju zvočnikov, kitar, klavirja, mikrofonov in bobnov. Po programu je namreč delavnici sledil glasbeno-literarni projekta Jurčič/Tavčar in koncert benda Ladja. Adi Smolar je v četrtek zvečer povedal še to: »Eden od smislov življenja je ustvarjanje lepih spominov in to nam je danes uspelo.« Članom odbora KSŠŠK, ki so letos večinoma prvič pripravljali Slovenske dneve, pa to ni uspelo le na prvem, temveč na vseh treh dneh.