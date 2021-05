Lepena/ Celovec Prizadevanja Willija Ošine iz Lobnika v korist slovenske kulture so izredna – to tako v njegovi domači Železni Kapli, kjer predseduje društvu SPD Zarja, kot tudi na deželni ravni, kjer se kot sodelavec Slovenske prosvetne zveze (SPZ) že vrsto let posveča predvsem gledališki dejavnosti in organizaciji tradicionalnega Slovenskega plesa. Pri Zvezi slovenskih organizacij (ZSO) opravlja funkcijo blagajnika, več let pa je bil tudi zastopnik Kapelške liste EL v domačem občinskem svetu. Današnji dan pa je za dušo domače kulture še posebej prazničen dan: Willi Ošina praznuje 60. življenjski jubilej. Ob okroglem osebnem prazniku mu prisrčno čestitamo in želimo obilo zdravja.