Po maturi je danes 30-letni Miran Kelih iskal svojo poklicanost na različnih področjih. Drugega maja 2021 je prvič vodil oddajo Dober dan, Koroška/Štajerska. V pogovoru pripoveduje o novem poklicnem izzivu in o pomembnosti dokumentacije koroškoslovenskega življenja.

Od mature na Dvojezični trgovski akademiji v Celovcu do moderacije televizijske oddaje Dober dan, Koroška/Štajerska je minilo nekaj let. Šli ste kar raznoliko pot. Kdaj ste odkrili svoje zanimanje za medije in televizijo?

Začel sem pravzaprav v čisto drugo smer. Po maturi sem začel s študijem slovenistike, pozneje sem pa mislil, da bom postal učitelj za ljudsko šolo, vendar sem že na prvi praksi opazil, da tega nočem delati 35 let. Nato sem bil v bistvu brez pravega načrta. Do medijev sem prišel pravzaprav po naključju. Nikoli ni to bil moj sanjski poklic ali moja poklicanost. Sčasoma pa je to postal poklic, ki mi danes zelo ugaja in me zanima. Zelo dobro sem se vživel in znašel v tem medijskem svetu.

Miran Kelih z ekipo moderatorjev, ki izmenično moderira oddajo Dober dan, Koroška/Štajerska. Slika: Dieter Arbeiter

V preteklosti ste delali večinoma za kamero. Med drugim ste oblikovali prispevke za radio in televizijo ter moderirali oddajo Dobro jutro v slovenskem sporedu. Kakšna so pričakovanja ob novem poklicnem izzivu?

Prepričan sem, da je zelo zanimiva izkušnja, saj sem v preteklosti že večkrat nastopal na odrih, tako da sem že navajen govoriti pred publiko. Kljub temu je delo in nastop pred kamero nekaj novega, ker pred sabo nimam fizične publike. Da mi uspe verodostojen in prijeten nastop, si pa vseeno poskušam pred sabo predstavljati gledalce in gledalke. Odločilno je, da pripovedujem na prikupen način. Mislim, da mi samo tako publika tudi verjame, kar ji poskušam posredovati.

Misliš, da ti igralska izobrazba in študij slovenistike koristita tudi pri delu?

Čeprav nimam diplome, sem prepričan, da mi vse izobrazbe in študiji, ki sem jih začel in deloma tudi končal, danes koristijo. V prvi vrsti pa seveda igralski tečaj, ki sem ga opravil na konservatoriju. Vse, kar sem se naučil tam, mi tako pri igranju na odru kakor tudi v poklicu pride na pomoč.

Kot nogometaš DSG Sele in član Pevskega društva Sele ste aktiven član koroškoslovenske kulture. Kaj vam osebno pomeni biti poleg tega tudi del slovenske televizijske oddaje?

Tako kot verjetno tudi v mnogih drugih družinah na Koroškem je ob nedeljah po kosilu pri nas gledala cela družina oddajo Dober dan, Koroška. Zame je bil to fiksen del nedelje. Sploh si nisem upal predstavljati, da bom nekega dne vodil to oddajo. Počaščen sem, da sem bil sprejet v krog teh treh slavnih moderatorjev, ki so vodili oddajo v zadnjih letih. Veseli me, da smem biti del oddaje, ki je ne gleda rada samo slovenska narodna skupnost, temveč tudi večinski narod. V tem poklicu vidim lep oder in priložnost, da sem povezan s koroškoslovensko dušo na podeželju in v mestu.

Miran Kelih kot športnik ...

in igralec.

Kakšni so vaši osebni cilji pri slovenski oddaji kot najmlajši član tima?

Želim si, da bo ta medij še dolgo obstajal, ker je že dolga leta del naše kulture. S tem, da imamo javnopravno medijsko oskrbo, mi je važno, da si obdržimo to dokumentacijo koroško-slovenskega življenja v besedi, sliki in pisni obliki. To kušamo oblikovati čimbolj zanimivo tako v radiu in televiziji kot tudi na spletni strani. Moj osebni cilj bi bil dosežen, če bi vedel, da publika z zanimanjem in veseljem bere, gleda in posluša naše prispevke.

Ravno tako rad kot o nogometu poročam tudi o gledališču in kulturi. Pravzaprav nimam najljubših tem. Veselim se vsakega prispevka, ki ga smem pripraviti in posredovati koroško-slovenski družbi.

Kakšne so bile prve izkušnje pred kamero? Kako ste doživeli prvo oddajo, ki ste jo vodili?

Čeprav sem bil na začetku malo živčen, sem imel kar dober občutek v novem studiu in pred kamero. Pred oddajo smo seveda vadili, kar mi je precej pomagalo. Osebno sem se počutil dobro, upam pa, da je tudi za publiko bil moj nastop prijeten. Veselim se naslednjih oddaj in jih komaj čakam.