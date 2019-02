Borovlje Namen REGIOtaxija v občinah Borovlje, Šmarjeta v Rožu in Sele je mobilnost ljudi, ki nimajo lastnega vozila, čigar pot do javnih prevoznih sredstev je predolga, ki so beteženi oz. ki potrebujejo prevoz v času, ko javna prevozna sredstva ne obratujejo. Še posebej priljubljene so vožnje do zdravnikov, k fizioterapiji, v trgovino ali k frizerju.

Kljub velikemu zanimanju v prvem letu in rekordnim 71 partnerskim podjetjem pa vsaka vožnja za društvo pomeni izgubo. Tako npr. vožnja po socialnem tarifu, ki je v Borovljah 5,5 evra, pomeni za društvo 22 evrov primanjkljaja. Kot so zapisali društveniki s predsednikom Francem Wuttijem na čelu v tiskovni izjavi pa naj bi ta primanjkljaj pri drugih občinskih taksijih bil še višji. Samo da se v teh občinah primanjkljaj krije iz javnih sredstev.

Zastopniki dobrodelnega društva REGIOservice so zato že večkrat prosili za pogovor z župani vseh treh občin in pozvali politike, da se naj najde konstruktivna skupna finančna rešitev za REGIOtaxi, so zapisali v tiskovni izjavi.