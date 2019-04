Celovec S povprečno 84-odstotno zasedenostjo v sezoni 2017/18, opera La Boheme pa je v minuli sezoni bila celo 99-odstotno razprodana, Mestno gledališče Celovec pod vodstvom intendanta Floriana Scholza vsekakor zna uspešno nagovoriti koroško občinstvo. Preverjeni in zanesljivi mešanici med opernimi in klasičnimi gledališkimi predstavami, ki jim bo ponovno dodan balet, osrednji koroški oder ostaja zavezan tudi v prihajajoči sezoni 2019/20.

Začela se bo 19. septembra letos z opero Richarda Wagnerja Tannhäuser pod glasbenim vodstvom šef dirigenta Nicholasa Carterja (mladega Avstralca v Celovcu že snubijo velike operne hiše, tudi newyorška Metropolitan). Na sporedu bodo še tri druge velike opere, Simon Boccanegra Giuseppeja Verdija, Jevgenij Onjegin Pjotra I. Čajkovskega (koreografija bo v rokah slavnega Hansa Kresnika) in Cendrillon (Pepelka) Julesa Masseneta. Poseben adut celovškega Mestnega gledališča bo krstna uprizoritev opere Il canto s´attrista, perché? italijanskega sodobnega skladatelja Salvatoreja Sciarrina, ki je delo napisal po naročilu iz Celovca (nazadnje so njegovo delo po naročilu uprizorili na milanski Scali). Novo sezono bo dopolnil še muzikal Cabaret, ki so ga prvič uprizorili leta 1966 v New Yorku.

Prva gledališka predstava bo na sporedu 10. oktobra, in sicer Ura, ko nismo vedeli ničesar drug o drugem (Die Stunde, da wir nichts voneinander wussten) Petra Handkeja. Sledila bosta Parazit (Parasit), edina komedija Friedricha Schillerja, in Faust Johanna Wolfganga von Goetheha v režiji v Sloveniji rojenega Marca Štormana.

Po uspešnem predlanskem gostovanju z Labodjim jezerom Čajkovskega je celovško Mestno gledališče za novo sezono spet povabilo Slovensko narodno gledališče in balet Ljubljana, ki bo tokrat gostovalo z Romeom in Julijo Sergeja Prokofjeva (premiera: 30. aprila 2020).

Abonmaji za novo sezono so že naprodaj, nova in prenovljena pa je tudi spletna stran celovškega gledališča.