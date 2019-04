Pliberk Članice in člani Voxon želijo 3. maja pričarati na posebej postavljeni velikanski oder v Jufa Areni v Pliberku nepozaben festivalski večer. Ob tem bodo prvič predstavili tudi novega člana skupine. Norbert Lipuš, pevec znanega koroškega rock-benda Bališ in brat Traudi Katz-Lipusch, ki je po petindvajsetih letih zaključila svojo glasbeno pot pri Voxon, je pred kratkim vstopil v vokalni bend. »Z Norbertom smo sodelovali že pri več glasbenih projektih in smo vedeli, da se bo njegov glas perfektno ujemal z našimi,« se veseli novega pevca tudi vodja skupine Danilo Katz. Za festival so glasbeniki tudi letos pripravili nov program, ki sega od slovenskih in nemških pop-songov, pa do skladb Steviea Wondra in aktualnih svetovnih hitov skupin 5 Seconds of Summer, Camile Cabello in drugih.

Z vokalnim bendom Naturally 7, ki je trenutno na turneji po Evropi, so za letošnji festival, ki je lansko leto v Jufa Areno v Pliberk privabil skoraj 1000 obiskovalcev, pridobili prave superzvezdnike. Skupina iz New Yorka, ki med strokovnjaki velja za najboljši vokalni bend na svetu, nastopa v metropolah po vsem svetu. »Da pridejo takšne svetovne zvezde na naš festival v Pliberk, je res senzacija,« meni tudi Daniel Košutnik, beatboxer skupine Voxon. Pa tudi humorja na festivalu ne bo primanjkovalo. Za to bo poskrbel znani kabaretist Christian Hölbling, ki bo v vlogi Helfrieda vodil skozi zabavni vokalni ognjemet.

Voxon A-cappella Festival

3. maj 2019, 20.00 (vstop: 19.00)

Jufa Arena Pliberk

Vstopnice: www.voxon-festival.com

Ö-Ticket, Pliberške banke, Jufa Arena