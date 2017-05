Košarka: Slovenska gimnazija avstrijska podprvakinja

V uvodnih tekmah in v polfinalu so šolarji dominirali nad nasprotniki. V finalu pa so podlegli ekipi iz Gradiščanske.

Rankweil Avstrijsko šolsko prvenstvo 1917 v košarki je začetek maja potekalo v Rankweilu na Predarlskem. Kot koroški prvak je sodelovala tudi ekipa Slovenske gimnazije, ki jo sestavljajo mladi igralci košarkaškega kluba KOŠ. V uvodnih tekmah niso imeli nikakršnih težav in so jasno premagali nasprotnike – 56:14 proti Gornji Avstriji, 53:19 proti Predarlski, 54:13 proti Dunaju in 51:20 proti Tirolski. Po zmagi v polfinalu (47:31 proti Nižji Avstriji) je bilo konec zmagovalne serije ekipe, saj je v finalu podlegla dvojezični gimnaziji iz Gornje Borte s 29:36 in tako postala avstrijski podprvakinja.

Trener ekipe Štefan Hribar: »Naslov podprvaka je zgodovinski dosežek, ni pa naklučje. Z ekipo smo investirali veliko časa v priprave in trenirali petkrat tedensko. Upali smo na naslov prvaka, saj smo že lani postali četrti. S tem, da bo ekipa iz Gradiščanske tako močna, nismo računali, vseeno smo minuto pred koncem tekme zaostajali samo za tri točke. Tehnično in taktično smo bili boljši, v primerjavi z nasprotnikom pa nam je manjkala višina in individualna moč.« Po oceni gledalcev naj bi bila finalna tekma ena najboljših zadnjih deset let.

Uspešno ekipo so ob vrnitvi na celovški glavni železniški postaji pozdravili starši in ravnateljica Slovenske gimnazije.