Dr. Ramin Sina (36) bo novi splošni zdravnik v Pliberku, delal pa bo po pogodbi z zdravstveno zavarovalnico. Dunajčan, ki trenutno živi na Radišah, bo svojo ordinacijo po adaptaciji odprl v prostorih nekdanje pliberške pošte na glavnem trgu.

Že nekaj časa se je zdravnik Ramin Sina zanimal za prosto delovno mesto splošnega zdravnika. Ko je videl razpis za prosto delovno mesto v Pliberku, se najprej ni prijavil. Lansko leto je po naključju pri delu spoznal Herrmanna Enzija, ko ga je cepil proti kovidu. Pogovarjala sta se tudi o razpisanem mestu v Pliberku. Tako je prišlo počasi vse v tok in Sina se je lansko leto decembra prijavil za mesto zdravnika v Pliberku. Pred dobrim tednom je dobil pritrditev od zdravstvene zavarovalnice.

Dr. Ramin Sina, v stavbi v ozadju bo odprl ordinacijo

Sina prihaja z Dunaja, tam je študiral medicino. Izobrazbo za splošnega zdravnika je opravil v Celovcu, ker je njegova mama Celovčanka. Po izobrazbi je po naključju prišel v Šentandraž. Tam je delal kot splošni zdravnik, zastopal je zdravnika dr. Hipfla, ki je zaradi bolezni potreboval pomoč. Tam je Sina delal približno dve leti, po smrti dr. Hipfla je sprva hotel prevzeti Hipflovo ordinacijo, a ni uspelo. V času koronavirusa je Sina delal kot zdravnik epidemiolog in pomagal pri cepljenju. S svojo partnerko in 14 mesecev staro hčerko živijo na Radišah. S Pliberkom prej ni imel kakšnih posebnih povezav, kraj mu je bil pa že znan. Kaj mu je pri delu kot zdravniku pomembno? »Da si blizu pacientom, da jih lahko morda kot hišni zdravnik spremljaš več desetletij, povsem drugače kot v bolnišnicah, ko pacienta vidiš enkrat v življenju.« Sina omenja tudi hišne obiske in osebni odnos do pacientov, ki se lahko razvije čez leta. Zavestno je iskal mesto na podeželju, ni si mogel predstavljati, da bi bil hišni zdravnik v Celovcu. Svojo ordinacijo bo odprl v prostorih nekdanje pliberške pošte, ki so zdaj v lasti občine Pliberk. »Za ordinacijo imam že prvi osnutek, prostore bo treba malenkostno adaptirati in vgraditi še kakšen zid, pripraviti inštalacije in nabaviti pohištvo. Veliko dela je še pred nami.« Za ordinacijo išče še pomočnico oz. pomočnika, najbolje nekoga z izkušnjami. Odprtje ordinacije bo najkasneje letos poleti. »Želim si, da bi lahko odprli že po veliki noči, a to je bolj nerealistično. Odvisno je od tega, kako hitro bomo lahko opravili vse delo.« Oče Ramina Sine se je iz Irana preselil v Avstrijo, a Ramin Sina perzijskega jezika ne obvlada. V stik s slovenščino je Sina prišel na Radišah: »Tam hodim v cerkev, kjer se govori slovensko in tudi moj ded, ki je živel v Strančičah, je govoril slovensko.« Ramin Sina ne govori slovensko: »Se bom pa potrudil, da bi se jezika vsaj malo naučil.«