Minuli vikend je prinesel lepe uspehe mladim smučarskim skakalkam in skakalcem ter kombinatorcem športnega društva Zahomc.

V soboto je na Ziljskem pokalu med 40 tekmovalkami in tekmovalci v smučarskih skokih zmago odnesel Mika Dögl, njegova sestra Amy pa je prepričljivo zmagala med dekleti. Nadalje je med deklicami 2. mesto osvojila Sarah Winkler, pri začetnikih je bil na 1. mestu Raphael Koffler, pri otrocih II je 2. mesto osvojil Laurin Seebacher, tretji pa je bil Christoph Schoitsch, vsi ŠD Zahomc, ki tudi organizira Ziljski pokal. Pri šolarjih I ima odlično 2. mesto Oskar Urbanz, pri šolarkah je bila Emma Schinner tretja, 4. mesto pa je pripadlo Lei Tschabuschnig (vsi ŠD Zahomc).

V nedeljo so športnice in športniki ŠD Zahomc doma gostili deželni pokal (Kärntnermilch Landescup) v smučarskih skokih in nordijski kombinaciji. Pri smučarskih skokih so sledeči člani ŠD Zahomc slavili zmago v svojih starostnih skupinah: Sarah Winkler, Raphael Koffler, Amy Dögl in Mika Dögl. V nordijski kombinaciji je v kategoriji otroci I po skupnem seštevku smučarskih skokov in teka 2. mesto osvojila Sarah Winkler, v kategoriji začetniki je zmagal Rafael Koffler, drugi je bil Michael Fercher. Christof Schoitsch je bil v kategoriji otroci II drugi, v kategoriji šolarji je 2. mesto prav tako pripadlo Oskarju Urbanzu. Med šolarkami je zmago odnesla Amy Dögl, druga je bila Lea Tschabuschnig.