Derbi med Galicijo in Železno Kaplo je bil nadvse pomemben za obe ekipi. Bila je tako imenovana igra za šest točk, saj bi se lahko domača ekipa iz Galicije z zmago oddaljila od Železne Kaple in zapustila mesta, ki ob koncu prvenstva pomenijo izpad iz podlige vzhod. A izšlo se je drugače. Po razburljivi tekmi, ki si jo je ogledalo okoli 400 oseb, so Kapelčani zapustili zelenico kot zmagovalci. A ne le to. Z zmago so prehiteli ekipo iz Galicije in s tem zapustili spodnji del lestvice.

Rikarja vas je s porazom v Golovici ostala še naprej na samem dnu lestvice. Tudi na vrhu lestvice ni prišlo do spremembe. Selani, so kljub temu da so proti ekipi SV Donau izgubili s 3:0, še zmeraj na prvem mestu.

Tudi ekipa z Rude je tekmo na tujem proti Sirnitzu jasno izgubila. Ekipa iz Bilčovsa je spodrsljaj Selanov izkoristila in se približala vrhu na tri točke. Tudi Metlova je bila uspešna in se na lestvici približala vrhu in za vodečimi Selani zaostajajo sedaj samo še za pet točk.

PODLIGA VZHOD – 12. krog

1. 10. ob 19:30 Ruda : Grabštanj

2. 10. ob 13:30 Železna Kapla : Golovica

2. 10. ob 16:00 Metlova : Trnja vas

2. 10. ob 16:30 Rikarja vas : Podkrnos

3. 10. ob 12:30 Austria Cel. Am. : Galicija

3. 10. ob 15:00 Bilčovs : Šmihel v l. d.

3. 10. 21 ob 15:30 Sele : Sirnitz