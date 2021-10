Pri KPD Šmihel so, kot pravi predsed­nik Silvo Jernej, tudi zaradi pandemije prediskutirali prireditve. Festival Cikl Cakl letos ne traja kot prejšnja leta en teden, temveč ves mesec od 19. septembra do 17. oktobra. Tudi za odprtje so si društveniki izbrali novo lokacijo in se odločili, da hočejo publiko nagovoriti v okviru šmihelskega vaškega praznika, ki se je odvijal na Davidovem travniku v Šmihelu, kjer je igralka Tina Oman uprizorila poetično zgodbo »Metuljček in metuljčica.«

»Tukaj na vaškem prazniku smo dosegli čisto drugo publiko,« ugotavlja Jernej. O letošnjem sporedu festivala Cikl Cakl pa pravi: »Tudi letos nudimo dopoldanski program za šole in vrtce. Lutkarstvo pa je tudi za odrasle zanimivo, saj vedno najdeš nove pristope in vidiš nove tehnike. Spoznati moramo, da lutkarstvo ni izključno za otroke, temveč za vse generacije. Zato želimo z večernimi predstavami nagovoriti starejšo publiko.«

Presednik Silvo Jernej o letošnjem festivalu

Letošnji 21. mednarodni lutkovni festival Cikl Cakl poteka v okviru CarinthiJA 2020. Osrednja tema so meje, ki ločujejo narode, države, prijateljstva, meje, ki se zarežejo v družine. Letošnje predstave želijo senzibilizirati gledalce za temo, ki je polna predsodkov, obenem pa nudijo možnosti kritične presoje.

V sklopu letošnjega festivala sta na sporedu dve domači produkciji. Tri generacije domačih lutkarjev sodelujejo pri predstavi Hiša na meji poljskega pisatelja Slawomirja Mrożka, ki so jo šmihelski lutkarji že premierno zaigrali lani. V predstavi se meja, ki je najprej le črta, izkaže kot globoka zareza med ljudmi. Predstavo v slovenskem jeziku z nemškimi nadnapisi bodo šmihelski lutkarji ponovili 9. 10. ob 19.30 in 10. 10. ob 18.00.

Lutkovna predstava Moč

Druga domača predstava sledi ob koncu festivala – zaključila ga bo lutkovna skupina »Kakodolgoše« KPD Šmihel. Najmlajši šmihelski lutkarji se bodo predstavili s premiero »Jumanji«. Pustolovski film »Jumanji« je podlaga za vznemirljive dogodivščine in igre. Premiera bo v soboto, 16. 10., ob 18.00, ponovitev v nedeljo, 17. 10., ob 11.00.

Po poteh judovskih zgodb gresta igralki nemške skupine »die Exen« s predstavo »Tayvl Mayner« in z judov­sko pesmijo osvetlita svet senc in hudiča. 24. 9. ob 19.30. Tudi v letošnjem letu so predstave za otroke ljudskih šol in otroških vrtcev. Pravljični zgodbi »Muca Copatarica«, 24. 9., in »Žogica marogica«, 1. 10., bosta navdušili s čudovito likovno podobo. Predstava za družine pa bo letos v soboto, 25. 9., ob 11. 00, ko bo na ogled poetična zgodba »Der Großvater«. Lutkovno gledališče Ljubljana v predstavi »Moč« preverja različne motive moči in šibkosti javnega in zasebnega življenja. 2. 10. ob 19.00 & 21.00. Vse predstave bodo v farnem domu v Šmihelu.

