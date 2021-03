Minuli konec tedna tako za člane kot tudi za članice košarkarskega kluba KOŠ Celovec ni potekal po želji. Konec tedna je popestrila le zmaga mladinske ekipe.

V prvi tekmi superlige (najvišja avstrijska liga starostne skupine pod 19 let) so varovanci Anžeta Kosa KOŠa dokazali svoje sposobnosti. Proti mladincem avstrijskega prvoligaša BD GGMT Vienna so v športni dvorani Šentpeter prepričljivo zmagali z 80:61. Trener Anže Kos je po tekmi dejal, da je to bila nadvse zaslužena zmaga in dodal, da imajo še veliko potenciala za napredek. Dan prej, v soboto, so morale v Welsu najprej kloniti članice pred ekipo DBB LZ OÖ, le nekaj ur kasneje pa so v Solno-gradu tudi člani podlegli nasprotnikom Basketballunion Salzburg. O nadaljnjih tekmah, trenutnem vzdušju v ekipi in o dosedanji sezoni smo se pogovorili s kapetanom članov Andijem Smrtnikom ter z igralko članic, Alino Seher.

Kapetan članov Andi Smrtnik

Foto: Kuess

Kako ocenjujete doslejšnjo sezono?

Naš cilj je bil, da se uvrstimo v play-off. To smo dosegli, sedaj pa hočemo tudi tam napredovati za kakšen krog. Letos smo dokazali, da lahko premagamo vsakega in tako bomo šli tudi v igre v play-offu. Vemo, da imamo dober kader in to vedo tudi naši nasprotniki. Mislim, da nihče ne želi igrati proti nam. Vsaka ekipa se tega boji in to nas veseli. V naši ekipi so se sedaj nabrale manjše poškodbe, zato nam zdaj ravno prav pride tekme prost vikend, ki ga bomo izkoristili za regeneracijo. Od naslednjega tedna naprej bomo poskusili igrati spet vsi skupaj, da se tako lahko dobro pripravimo na play-off.

Kakšno je trenutno vzdušje v ekipi?

V zadnjem tednu je prevladovala utrujenost, po kateri se opazi, da je sezona že dolga. Ampak vemo, da imamo sedaj ta teden pavzo in imamo čas, da se bo lahko vsak odpočil. Vseeno je vzdušje še zmeraj perfektno in se zelo dobro razumemo. Vemo, kaj znamo in vsak ve, kaj je njegova naloga. Gledamo, da bomo čimprej spet vsi pripravljeni, da bomo lahko spet igrali s polno paro.

Igralka članic Alina Seher

Foto: Kuess

Ta vikend igrate najprej v petek proti UBSC-DBBC Graz, ki je trenutno predzadnji, in nato v nedeljo proti UBI Graz, ki je trenutno drugi. Kakšna so pričakovanja za ta naporen vikend?

Tekma v petek je zelo pomembna. Seveda upamo na prvo zmago. Glavni cilj, ki ga imamo za obe tekmi, pa je, da lahko celotno tekmo dobro odigramo, se pravi da igramo lepe napade in odigramo dobro obrambo od začetka do konca. Končno hočemo pokazati, da smo tudi me zmožne igrati košarko v prvi zvezni ligi. Če nam to uspe, bomo zadovoljne s tekmo, ne glede na končni rezultat.

Kako bi ocenila doslejšnjo sezono?

Po mojem mnenju je bila sezona, kljub temu, da še nismo zmagale, za nas uspešna. Uspešna glede na to, da smo zelo napredovale. Učile smo se, da moramo delovati in igrati kot ekipa, da se mora res vsaka igralka boriti, da si med seboj pomagamo in da na igrišču čim več komuniciramo.

Kakšno je trenutno vzdušje v ekipi?

Seveda se že veselimo na konec sezone. Sezona še nikoli ni bila tako naporna kot letos. Iz prve sezone v prvi zvezni ligi smo se veliko naučile. Moram pa povedati, da čeprav smo napredovale in je bila res dobra izkušnja, mi je včasih bilo zelo težko, da ostanem motivirana, ker celo sezono nismo zmagale in pri športu je na koncu pač zmaga pomembna. Na zadnjih tekmah bomo še enkrat dale vse od sebe in se borile do konca, da lahko zadovoljne zaključimo sezono.