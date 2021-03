Taberna SAK vedno bolj dobiva slovensko podobo. Prejšnji teden je ekipa Taberne bila v Ljubljani na šolanju v centrali »Espre caffe« ter na pokušnji vin pri Vojku Korošcu.

Nekaj vprašanj se trenutno odpira Slovenskemu atletskemu klubu.

Prvo vprašanje je, kdaj bomo smeli odpreti novo slovensko »Taberno SAK« na športnem stadionu v Welzeneggu v Celovcu? Odgovora verjetno niti zvezna vlada na Dunaju na more dati. SAK se pripravlja na odprtje taberne v tednu po veliki noči.

Minuli teden je bil predsednik Marko Wieser z natakaricami Petro, Damjano in Nici v Ljubljani v centrali Espre kave na šolanju in domov so se vrnili navdušeni. Marko Wieser: »Naše dame, ki bodo stregle v Taberni, so bile navdušene, Espre kava ima izredno aromatičen okus in bo gotovo senzacija.«

Sladice iz slaščičarne Conditus v Ljubljani.

Pot je potem ekipo Taberne SAK vodila iz Ljubljane k Vojku Korošeu v Žreče. Od tam bo SAK dobival slovenska vina. Sladice, med njimi slastne »kremšnite«, kremne rezine, bodo dnevno sveže prihajale iz slaščičarne Conditus v Ljubljani. Z njimi želi SAK obiskovalcem Taberne olepšati vsakdan. Mesarstvo Blatnik v Škofljici pa bo prispevalo mesne dobrote.

Pred odprtjem, ki bo verjetno aprila ali maja, bomo v Novicah celotno slovensko kulinarično ponudbo Taberne podrobno predstavili.

Drugo veliko vprašanje je, kdaj se bo začelo prvenstvo?

Na torkovi seji nogometne zveze (KFV) je predsedstvo ocenilo, da je zadnji rok za start treningov pri odraslih 15. marec. Član predsedstva KFV Silvo Kumer pravi, da so za priprave potrebni vsaj štirje tedni. Nato bi odigrali vsak teden po dve tekmi, ker se mora prvenstvo končati 4. julija. To zdaj aktualno pomeni po oceni KFV, če se treningi ne začnejo do 15. marca, prvenstva iz terminskih razlogov ni več možno odigrati.

Kaj naj potem delajo nogometaši maja in junija, še ni gotovo, zato vsi čakajo, kaj bo vlada povedala v nedeljo, 14. marca. Mladina bo lahko začela prej, kaj točnega pa tudi KFV še ne ve.