Na začetku oktobra je v beljaški Alpen areni potekalo tekmovanje za koroški pokal. Člani in članice ŠD Zahomc so bili nadvse uspešni, čeprav so nastopili v manjšem številu. V dveh tekmovalnih dneh so z dobrimi rezultati blesteli mladi upi kot Amy Dögl, Oskar Urbanz, Christoph Schoitsch, Celina Schoitsch, Helen Dögl, Emma Schinnerl, Lea Tschabuschnig in Mika Dögl. Poletna sezona nordijskega športa se počasi bliža koncu, saj že kmalu tako mlade kot tudi starejše čakajo zopet tekmovanja na zasneženih terenih.