Medtem ko se člani SK Zadruga Aich/Dob še borijo v finalni seriji proti ekipi Union Volleyball Raiffeisen Waldviertel za naslov avstrijskega prvaka, se je za članice prvenstvo že končalo. V najvišji deželni ligi so si odbojkarice priborile tretje mesto, kar je odlično, saj s tako uvrstitvijo na začetku nihče ni računal.

V zadnji tekmi letošnjega prvenstva so se odbojkarice SK Zadruga Aich/Dob pomerile z ekipo SG AVC-Klagenfurt/ATSC Wildcats Klagenfurt. Napeti dvoboj v dvorani Kulturnega doma v Pliberku so odločile zase s 3:1 v setih, kar je pod črto pomenilo tretje mesto v deželni ligi.

Igralka Tanja Jenič je s potekom prvenstva zadovoljna. V letošnjo tekmovalno prvenstvo so šle odbojkarice brez kakšnih pričakovanj, tako je bila končna uvrstitev med prve tri veliko presenečenje. Bilo pa je mogoče še več, je v pogovoru pojasnila Tanja Jenič, ki je z društvom tesno povezana že od devetega leta starosti. V zadnjih krogih prvenstva je ekipa namreč bila še na drugem mestu, z istim številom točk kakor prvouvrščena ekipa. Toda zaradi poškodb in bolezni ekipa v končni fazi prvenstva ni igrala vedno v polni postavi, kar se je zrcalilo tudi v končnih izidih. Ekipo je letos sestavljala dobra mešanica mladih in izkušenih igralk. Na tedenskih treningih so se srečevale tako igralke članske ekipe kot igralke mladinskih ekip. Treningov se je udeležilo vsakič okoli 14 igralk.

Vtis z zadnje prvenstvene tekme

V skupnih treningih skušajo izkušene igralke spodbujati mlade igralke in jim pomagati pri razvoju samozavesti, ki je bistvenega pomena za odbojko. Pri razvijanju spretnosti je svoje znanje delila trenerka Ana Stanovnik, ki je tudi sama igrala pri članicah v letošnjem prvenstvu.

Kako bo ekipa sestavljena naslednje leto, še ni jasno. Vsako leto se sooča s tem vprašanjem, saj nekatere igralke prenehajo z igranjem ali pa se zaradi študija preselijo v drugo mesto. Cilj ekipe je držati ekipo v največji meri skupaj, ob tem pa spodbujati čim več mladih igralk, da se začnejo ukvarjati z odbojko in spoznajo lepote te igre.

Vsaka, ki se zanima, se lahko vsak čas pridruži treningom in preizkusi ta šport. Posebnost odbojkarskega društva iz Doba je – po oceni Tanje Jenič – družinsko vzdušje. Pomembno pa se ji zdi tudi to, da je vedno na prvem mestu veselje, a da je kljub temu prisotna tudi določena resnost. Prav to veselje do igre pa je bilo v letošnjem letu ključnega pomena za uspešen potek prvenstva članic odbojkarskega kluba iz Doba.