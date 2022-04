10. aprila se je zaključil letošnji festival avstrijskega filma Diagonale. Med številnimi nagradami, ki jih lahko filmarji in filmarke osvojijo na festivalu, je letos nagrado za najljubši film po izboru občinstva odnesel film Izginjanje/Verschwinden Andrine Mračnikar.

Izginjanje/Verschwinden se imenuje novi dokumentarni celovečerec režiserke Andrine Mračnikar, ki je bil v Gradcu premierno prikazan prav na letošnjem festivalu avstrijskega filma Diagonale. Film pripoveduje o izginjanju slovenskega jezika iz južnokoroškega vsakdana. Izhodišče novega filma Andrine Mračnikar je dejstvo, da je na južnem Koroškem pred letom 1910 okoli 90 odstokov prebivalstva govorilo slovensko, danes pa nas je manj kot deset odstotkov. Vprašanja, ki jih zastavlja film, pa so naslednja: Kaj se zgodi, ko je nekomu v vsakdanjem sporazumevanju odvzeta materinščina? Kako bi morala politika ukrepati proti temu izginjanju jezika, katerega varstvo si je zapisala v deželno ustavo? Odgovore na ta in druga vprašanja režiserka išče v domačem okolju Hodiš, pa tudi na ozadju 100-letnice Koroške pri Avstriji, ki smo jo obeleževali leta 2020. Vse kaže, da je to iskanje odgovorov s pomočjo sredstev filmske pripovedi režiserki uspelo, saj je njen film osvojil nagrado za najljubši film po izboru občinstva v vrednosti 3000 evrov. Čeprav ne gre za najvišje dotirano nagrado, ki jo je mogoče osvojiti na festivalu Diagonale, pa je to edina nagrada, o kateri ne odločajo strokovne žirije ali poklicna združenja, temveč publika. Je režiserka upala, da se bo prav njen film dotaknil največ src gledalk in gledalcev Diagonale?

»Po premierni projekciji se je v pogovoru z občinstvom že opazilo, da je film zelo zelo pozitivno sprejet, da so bili ljudje ganjeni. Torej sem vedela, da bo naletel na dober odziv, da pa bo osvojil nagrado občinstva, pa nisem mogla vedeti. Res me veseli, da je moj film z nekoliko težavnejšo temo osvojil prav to nagrado med vsemi prikazanimi.«

Jeseni, predvidoma oktobra, novi celovečerec Andrine Mračnikar prihaja v kinodvorane v Avstriji in ga bo mogoče videti tudi na Koroškem. Na Dunaju pa bo 21. aprila prikazan njen starejši dokumentarni film z naslovom Korošec govori nemško/Der Kärntner spricht Deutsch iz leta 2006. Projekcija tega filma bo del spominske svečanosti ob 80. obletnici pregona koroških Slovenk in Slovencev, ki bo 21. aprila v Hiši umetnikov/Künstlerhaus na naslovu Bösendorferstraße 10, Dunaj. Poleg projekcije bo del spominske svečanosti tudi pogovor z zgodovinarko Marijo Wakounig, umetnico in predsednico dunajske Hiše umetnikov, kakor tudi režiserko z Andrino Mračnikar. Pogovor moderira novinar tiskovne agencije APA Stefan Vospernik.